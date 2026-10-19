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هشدار سفارتخانه‌های آمریکا درباره تشدید تنش‌های امنیتی در غرب آسیا

۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶
کد مطلب: 1879887
هشدار سفارتخانه‌های آمریکا درباره تشدید تنش‌های امنیتی در غرب آسیا

سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف خاورمیانه با هشدار درباره احتمال گسترش درگیری‌ها و هدف قرار گرفتن منافع این کشور، به شهروندان خود هشدار احتیاط دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف خاورمیانه با صدور هشدارهای امنیتی، از شهروندان آمریکایی خواستند در پی افزایش احتمال تشدید درگیری‌ها و گسترش دامنه تنش‌ها، احتیاط بیشتری به خرج دهند.

بر اساس این هشدارها، احتمال دارد تحولات امنیتی در منطقه به‌سرعت تشدید شود و از محدوده درگیری‌های کنونی فراتر برود؛ وضعیتی که می‌تواند به لغو پروازها، بسته‌شدن حریم هوایی کشورها و اختلال در رفت‌وآمدهای هوایی منجر شود.

این هشدارها کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، اردن، بحرین، عمان، قطر، عراق، لبنان، یمن، ایران و همچنین سرزمین‌های اشغالی را در بر می‌گیرد.

در بخش دیگری از این هشدارها، اعلام خطر شده است که ایران ممکن است منافع آمریکا، شرکت‌های آمریکایی و سایر مراکز مرتبط با این کشور را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند.

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