افشای نقشه آمریکایی-اسرائیلی در منطقه؛ عربستان، آمریکا و اسرائیل یک جبهه واحد هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب شوقی، نویسنده و روزنامه‌نگار مصری اعلام کرد: اسرائیل، آمریکا و عربستان یک جبهه واحد تشکیل داده‌اند و نقش‌های راهبردی را میان خود تقسیم کرده‌اند. به گفته وی، رژیم صهیونیستی جبهه لبنان را بر عهده دارد، آمریکا با ایران مقابله می‌کند و عربستان و کشورهای خلیج فارس با یمن روبه‌رو می‌شوند.

وی در گفت‌وگو با شبکه «المسیره» اشاره کرد: این توجه متمرکز به یمن در شرایطی رخ می‌دهد که آمریکا در تجاوز خود شکست سنگینی خورده، عربستان در طول حدود ۱۲ سال جنگ به ناکامی کامل رسیده و رژیم صهیونیستی نیز نتوانسته به هیچ هدفی دست یابد یا بر ایستادگی یمنی‌ها تأثیر بگذارد.

شوقی تأکید کرد: هماهنگی میان ریاض و رژیم صهیونیستی از همکاری اطلاعاتی سنتی فراتر رفته است. این هماهنگی اکنون به ارائه «بانک اهداف» اسرائیلی به عربستان تبدیل شده است.

وی اشاره کرد: نشانه‌های عقیده نظامی صهیونیستی در ماهیت هدف قرار دادن غیرنظامیان و ریتم کشتارها در یمن دیده می‌شود.

وی افزود: اگر به هشدارهای ارتش رژیم صهیونیستی به برخی مناطق، مانند آنچه در لبنان یا فلسطین رخ داد، نگاه کنیم، می‌بینیم عربستان از همین روش استفاده می‌کند. تلاش عربستان و تجمعات وابسته به آن برای ایجاد شکاف در نیروهایی که جبهه‌های تعز و مأرب را آزاد کردند، به سبک شکاف «الدفرسوار» در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ مصر با رژیم صهیونیستی است.

این نویسنده یادآور شد: عربستان از همان ابتدا با رژیم صهیونیستی و آمریکا به‌صورت پنهانی هماهنگ می‌کند و اقدامات آن در یمن و خصومت با جبهه‌های مقاومت، در چارچوب نقش واگذارشده به آن است.

وی اشاره کرد: از زمان آغاز جنگ علیه یمن در سال ۲۰۱۵، کارشناسان و افسران آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در اتاق‌های عملیات ائتلاف تجاوز حضور داشته‌اند. این افسران، از جمله افسرانی که از قبرس برای مشارکت در عملیات شناسایی استان صعده آمده بودند، در این اتاق‌ها مستقر بودند.

شوقی به گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی درباره خسارات وارد شده به تأسیسات حیاتی عربستان، به‌ویژه فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض، اشاره کرد و گفت: افشای این اطلاعات دو هدف را دنبال می‌کند. نخست، رصد واقعی شکنندگی امنیتی عربستان. دوم، فشار سیاسی و رسانه‌ای عامدانه از سوی واشنگتن و تل‌آویو. این فشار برای استفاده از لحظه آسیب‌پذیری شدید نظام سعودی است تا آن را به گذار از هماهنگی پنهانی به اعلام رسمی عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی وادار کند.

وی تأکید کرد: عربستان پس از دست رفتن حمایت آمریکا، انهدام پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس و خودداری آمریکا از مداخله در جنگ یمن، با آسیب‌پذیری راهبردی روبه‌رو شده است. آمریکا خود را از رویارویی با یمن کنار کشید تا بار دیگر در معرض تحقیر قرار نگیرد.

وی افزود: عربستان تلاش کرد با تکیه بر «حرمین» و با دروغ‌پراکنی و ادعاهای مغرضانه که «یمنی‌ها» مقدسات در مکه و مدینه را هدف قرار می‌دهند، امت اسلامی را به تجاوز علیه یمن فرا خواند.

وی اشاره کرد: توسل عربستان به این اقدام، نشان‌دهنده میزان اتکای آن به این برگ دینی در زمان نیاز است.

شوقی تأکید کرد: تنها مانع در برابر اعلام رسمی عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، ترس نظام سعودی از دست دادن ارزش معنوی و نمادین خود به عنوان «خادم حرمین شریفین» است. اما با شکست این تبلیغات و سقوط پی‌درپی آن‌ها در برابر افکار عمومی عربی، اسلامی و جهانی و با رسیدن موشک‌های بالستیک و پهپادهای یمنی به عمق عربستان، این نظام خود را در تنگنای وجودی بی‌سابقه‌ای می‌یابد. این وضعیت ممکن است عربستان را به کنار گذاشتن نقاب‌ها و توسل به عادی‌سازی علنی به عنوان راه‌حل نهایی وادار کند.

شوقی در پایان تأکید کرد: توسل عربستان به سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی یا دیگران، از پادشاهی محافظت نخواهد کرد. این سامانه‌های پیشرفته، از جمله گنبد آهنین و فلاخن داود، نتوانستند از اسرائیل، پایگاه‌های آمریکایی یا امارات محافظت کنند.

وی گفت: عربستان تنها کشوری است که می‌تواند خود را با احترام به همسایگان، احترام به اراده ملت یمن و احترام به مقاومت و کنار گذاشتن نقش خدمتگزاری به پروژه سلطه و راهبرد آمریکایی-صهیونیستی نجات دهد.

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