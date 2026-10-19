رستوران حلال در تگزاس با ادارۀ هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یک رستوران خانوادگی حلال در شهر اسپرینگ ایالت تگزاس آمریکا، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سیستم پذیرش مشتری، ثبت سفارش و پاسخ‌گویی تلفنی خود را به‌صورت خودکار مدیریت می‌کند. این تحول پس از آن آغاز شد که تنها گارسون رستوران کار خود را ترک کرد و خانواده اداره‌کننده مجموعه تصمیم گرفتند به‌جای استخدام نیروی جدید، از فناوری هوش مصنوعی استفاده کنند.

این رستوران با نام «واک اند کراهی» (Wok & Karahi) غذاهای چینی، غذاهای هندی و پاکستانی حلال سرو می‌کند. دستیار هوش مصنوعی این مجموعه که «هانیه» نام دارد، از طریق کدهای QR روی میزها، وب‌سایت و تلفن، سفارش‌های مشتریان را دریافت می‌کند و به هفت زبان انگلیسی، اسپانیایی، اردو، هندی، گجراتی، پنجابی و عربی پاسخ می‌دهد.

این سامانه علاوه بر ثبت سفارش و پیشنهاد غذاهای مکمل، امکان ثبت درخواست‌های ویژه مشتریان، از جمله حذف برخی مواد غذایی و اعلام حساسیت‌های غذایی را فراهم می‌کند. همچنین سفارش‌های حضوری، تلفنی و اینترنتی و سفارش‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌های تحویل غذا در یک سامانه متمرکز جمع‌آوری می‌شوند. مشتریان پیش از آماده‌سازی غذا هزینه سفارش خود را پرداخت می‌کنند و دستیار هوش مصنوعی نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخ‌گوی تماس‌هاست.

عباس ذوب، مدیر این رستوران، اعلام کرده است که این سیستم به کاهش فشار کاری کارکنان و جلوگیری از ازدست‌رفتن سفارش‌ها کمک کرده است. به گفته خانواده اداره‌کننده رستوران، ارزش اقتصادی این سامانه حدود ۹ هزار و ۶۵۰ دلار در ماه برآورد می‌شود؛ رقمی که شامل هزینه نیروی کار، کاهش تعطیلی‌های ناشی از کمبود کارکنان، جذب سفارش‌های پذیرایی و کاهش خطاهای سفارش است. با این حال، این برآورد از سوی خود مجموعه ارائه شده و ارزیابی مستقلی از آن در گزارش منتشرشده ارائه نشده است.

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