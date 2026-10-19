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رستوران حلال در تگزاس با ادارۀ هوش مصنوعی

۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۸
کد مطلب: 1879936
رستوران حلال در تگزاس با ادارۀ هوش مصنوعی

«هانیه» نام دستیار هوش مصنوعی یک رستوران حلال در تگزاس است که به هفت زبان با مشتریان صحبت می‌کند، سفارش می‌گیرد، غذا پیشنهاد می‌دهد و حتی سفارش‌های تلفنی خارج از ساعات کاری را ثبت می‌کند. در این رستوران که توجه‌ها را به خود جلب کرده است هیچ گارسون و مسئول پذیرشی فعالیت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یک رستوران خانوادگی حلال در شهر اسپرینگ ایالت تگزاس آمریکا، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سیستم پذیرش مشتری، ثبت سفارش و پاسخ‌گویی تلفنی خود را به‌صورت خودکار مدیریت می‌کند. این تحول پس از آن آغاز شد که تنها گارسون رستوران کار خود را ترک کرد و خانواده اداره‌کننده مجموعه تصمیم گرفتند به‌جای استخدام نیروی جدید، از فناوری هوش مصنوعی استفاده کنند.

 این رستوران با نام «واک اند کراهی» (Wok & Karahi) غذاهای چینی، غذاهای هندی و پاکستانی حلال سرو می‌کند. دستیار هوش مصنوعی این مجموعه که «هانیه» نام دارد، از طریق کدهای QR روی میزها، وب‌سایت و تلفن، سفارش‌های مشتریان را دریافت می‌کند و به هفت زبان انگلیسی، اسپانیایی، اردو، هندی، گجراتی، پنجابی و عربی پاسخ می‌دهد.

این سامانه علاوه بر ثبت سفارش و پیشنهاد غذاهای مکمل، امکان ثبت درخواست‌های ویژه مشتریان، از جمله حذف برخی مواد غذایی و اعلام حساسیت‌های غذایی را فراهم می‌کند. همچنین سفارش‌های حضوری، تلفنی و اینترنتی و سفارش‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌های تحویل غذا در یک سامانه متمرکز جمع‌آوری می‌شوند. مشتریان پیش از آماده‌سازی غذا هزینه سفارش خود را پرداخت می‌کنند و دستیار هوش مصنوعی نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخ‌گوی تماس‌هاست.

عباس ذوب، مدیر این رستوران، اعلام کرده است که این سیستم به کاهش فشار کاری کارکنان و جلوگیری از ازدست‌رفتن سفارش‌ها کمک کرده است. به گفته خانواده اداره‌کننده رستوران، ارزش اقتصادی این سامانه حدود ۹ هزار و ۶۵۰ دلار در ماه برآورد می‌شود؛ رقمی که شامل هزینه نیروی کار، کاهش تعطیلی‌های ناشی از کمبود کارکنان، جذب سفارش‌های پذیرایی و کاهش خطاهای سفارش است. با این حال، این برآورد از سوی خود مجموعه ارائه شده و ارزیابی مستقلی از آن در گزارش منتشرشده ارائه نشده است.

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