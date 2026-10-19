انتصاب وزیر دفاع نویدبخش تقویت اقتدار کشور است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار بسیجی دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پیامی انتصاب مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

وی در این پیام، با تبریک این انتصاب، تخصص، تجربیات ارزشمند و سال‌ها خدمت صادقانه و متعهدانه مهرداد اخلاقی کتابچی را نویدبخش شکوفایی روزافزون و تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این مسئولیت خطیر دانست.

سردار کارگر همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای وزیر دفاع در انجام مسئولیت‌های جدید، تحت عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، تحقق رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی و تبعیت از فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، آرزوی توفیق کرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پایان، توفیق وزیر دفاع را در ادامه مسیر شهدای والامقام ایران اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی دوازده‌روزه و رمضان، از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.



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