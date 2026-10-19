به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله در مراسم یادبود شهدای مقاومت اسلامی که حزب‌الله در شهر تبنین در جنوب لبنان برگزار کرد، سخنرانی کرد.

فضل‌الله تأکید کرد: ما در موضع تقابل با دولت نیستیم و نمی‌خواهیم با کسی در لبنان مقابله کنیم. هر کس در جبهه مقاومت در برابر دشمن باشد و اسرائیل را دشمن خود بداند، دشمنی اسرائیل برای او کافی است.

وی افزود: ما به دنبال دشمنی، جدال یا تقابل نیستیم و نمی‌خواهیم جایگزین کسی باشیم. ما در موضع دفاعی هستیم و هدف قرار گرفته‌ایم و موجودیت ما از سوی این دشمن اسرائیلی تهدید می‌شود و چون تاکنون در لبنان دولتی نیافته‌ایم که مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، ما این مسئولیت را بر عهده می‌گیریم و این فداکاری‌ها را تقدیم می‌کنیم.

فضل‌الله گفت: ما در لبنان دولتی نداریم که صاحب تصمیم خودش باشد، بلکه دولتی داریم که از بیرون اداره می‌شود. برخی آن را با واتساپ و برخی دیگر با تلفن هدایت می‌کنند و تصمیماتی که می‌گیرد، چیزی جز دستورهای خارجی نیست و هدف این دستورها سلب عناصر قدرت از کشور ماست.

وی افزود: آن‌ها در توهم هستند اگر گمان می‌کنند می‌توانند برخی ابزارهای داخلی را برای نابودی مقاومت، تحت عنوان انحصار سلاح در دست دولت، به کار بگیرند. اما اول ثابت کنید که دولتی وجود دارد، بعد از حقوق دولت سخن بگویید. هیچ‌کس حقوق دولت را انکار نمی‌کند، اما دولت مسئولیت‌ها و وظایفی هم دارد.

فضل‌الله اشاره کرد: ما با دولت و تصمیمات آن مقابله نمی‌کنیم، بلکه برخی اهل قدرت هستند که تحت قیمومت خارجی آمریکایی قرار دارند و خواسته‌های آن را اجرا می‌کنند. این قیمومت در قضاء، امنیت، سیاست مالی، اقدامات اقتصادی و انتصابات دخالت می‌کند. وقتی با آن‌ها می‌نشینیم، می‌گویند فلان سفیر فشار آورد و فلانی از خارج تماس گرفت و ما توان تحمل فشار را نداریم.

فضل‌الله تأکید کرد: در اصول هیچ کوتاه آمدنی وجود ندارد و در مسئله مقاومت هیچ چشم‌پوشی با حمله به هیچ‌یک از عناصر قدرت آن پذیرفته نیست. تمام خواسته ما از برخی اهل قدرت این است که به دستورهای خارجی پاسخ ندهند. ما آن‌ها را از موضع حساسیت بر صلح داخلی و حفظ کشور نصیحت کرده‌ایم و گران‌ترین خون‌ها را برای این کشور تقدیم می‌کنیم. اما این حساسیت به معنای آن نیست که برای انجام برخی اقدامات مورد استفاده قرار گیرد، زیرا حدود مشخصی وجود دارد که نمی‌توان در آن چشم‌پوشی کرد.

فضل‌الله از قدرت پرسید: چرا کشور را بر اساس فشار آمریکایی به رویارویی داخلی می‌کشانید؟ چه کسی از آن سود می‌برد؟ آیا تنش‌آفرینی در کشور و تحریک مردم فایده دارد؟ چرا بر ایجاد اسباب رویارویی داخلی اصرار دارید؟

فضل‌الله افزود: ما تصمیماتی را که در دوم مارس علیه مقاومت اتخاذ شد، به رسمیت نمی‌شناسیم. وقتی کامیونی عبور کرد و متوقف شد و گفتند سلاح حمل می‌کند، این چه معنایی دارد؟ طبیعی است که مقاومت سلاح حمل کند و به جبهه برساند. وگرنه مقاومت چگونه با این دشمن می‌جنگد؟ آیا با کیسه‌های سیب‌زمینی می‌جنگد؟

فضل‌الله گفت: نصیحت ما از منبر تبنین و منبر شهدا به برخی دستگاه‌های رسمی این است: امور در لبنان به همین شکل باقی نخواهد ماند و معادله تغییر خواهد کرد و این قدرت به همین شکل نخواهد ماند. ما صبر می‌کنیم و تحمل می‌کنیم، اما امور تغییر خواهد کرد. بنابراین نصیحت ما به آن‌ها این است که کمی آرام شوند و کسی سرنوشت خود را به سرنوشت این قدرت گره نزند.

فضل‌الله گفت: رقابتی میان برخی دستگاه‌ها برای اتخاذ اقدامات خاص با هدف ارائه اعتبارنامه به دولت و سفارت آمریکا وجود دارد. اما به آن‌ها می‌گوییم این رقابت به شما فایده نمی‌رساند و حمله به ما و مقاومت نیز به شما فایده نمی‌رساند. این مقاومت ثابت و باقی است و هیچ نیرویی نمی‌تواند ما را از اصولمان دور کند.

فضل‌الله اشاره کرد: رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی و برخی ابزارهای داخلی وظیفه انتشار شایعات و جعل اخبار برای تحریف چهره درخشان فداکاری شهدا را دارند. اما همه این گمراه‌سازی ها نمی‌تواند به اراده ما دست یابد. همه آنچه رخ می‌دهد به تحولات منطقه مرتبط است و ما در لحظه‌ای دشوار با فداکاری، درد و آوارگی روبه‌رو هستیم.

فضل‌الله درباره آوارگی گفت: ما از طریق کمیته مشترک حزب‌الله و جنبش امل، دولت را به انجام وظایفش در قبال مردم تشویق می‌کنیم؛ چه در بازسازی، جبران خسارات و چه حمایت از آوارگان. این مسئولیت قدرت است و نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. اگر توان حفاظت از مردم را ندارد، حداقل باید از آن‌ها مراقبت کند. اما آنچه حزب‌الله انجام می‌دهد، بخشی از تعهد اخلاقی و شرعی به مردم ماست و به معنای جایگزینی ما برای دولت نیست.

فضل‌الله گفت: برخی در لبنان ناراحت شدند زیرا شرط بسته بودند که ما نتوانیم نیازهای اساسی برای مقاومت و ماندن را برای ملت خود فراهم کنیم. اما هر چقدر می‌خواهند تردید ایجاد کنند؛ این گامی عملی است که اعلام کردیم و اجرای آن را آغاز کردیم و به هر مستحق خواهد رسید. این گام در برابر یک قطره خون شهید هیچ ارزشی ندارد و در برابر این موضع سخت مردم ما که با وجود همه خطرات به روستاهای خود بازمی‌گردند و با ماشین کشتار اسرائیلی مقابله می‌کنند، هیچ است.

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