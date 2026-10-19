نهاد اسلامی آمریکا: تمسخر نام »محمد« از سوی ترامپ نشانۀ استیصال سیاسی و ناامنی عمیق اوست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR)، که بزرگ‌ترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا شناخته می‌شود، بامداد امروز دوشنبه، تمسخر نام «محمد» از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و آنچه این شورا «وسواس گسترده جریان راست افراطی نسبت به مسلمانان آمریکایی» خواند، نشانه‌ای از «استیصال سیاسی و ناامنی عمیق» توصیف کرد.

این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که چنین اظهارات و حملاتی، مسلمانان آمریکا را از عمل به باورهای دینی خود با افتخار و مشارکت در عرصه عمومی بازنخواهد داشت.

بر اساس این بیانیه، ترامپ در گردهمایی انتخاباتی خود در شهر دالتون ایالت جورجیا، رواج نام «محمد» را سعی داشت به تمسخر بگیرد و مدعی شد که حدس زدن این نام برای افراد دارای نام‌های خاورمیانه‌ای، در حدود ۶۵ درصد موارد درست از آب درمی‌آید.

این سازمان همچنین اعلام کرد که ده‌ها عضو کنگره آمریکا طی سال‌های اخیر خواستار تعطیلی مساجد و دیگر مراکز اسلامی شده‌اند، اخراج و ممنوعیت ورود مسلمانان را مطرح کرده‌اند، مدعی شده‌اند که مسلمانان در آستانه تسلط بر آمریکا قرار دارند و حتی مسلمانان آمریکایی را به خشونت تهدید کرده‌اند.

سیاستمداران مستأصل با ساختن دشمن خیالی، افکار عمومی را از بحران‌های واقعی منحرف می‌کنند

شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود با انتقاد از توجه گسترده ترامپ و دیگر سیاستمداران به مسلمانان آمریکا اعلام کرد: «این وسواس فزاینده‌ای که رئیس‌جمهور ترامپ و دیگر سیاستمداران نسبت به مسلمانان آمریکایی نشان می‌دهند، نشانه‌ای از استیصال سیاسی و ناامنی عمیق است. مسلمانان آمریکایی درصد اندکی از جمعیت کشور ما را تشکیل می‌دهند؛ بااین‌حال، طی سال‌های اخیر تقریباً ۱۰۰ درصد توجه بسیاری از رهبران سیاسی نفرت‌پراکن، لابی‌گران و گروه‌های نفرت‌محور را به خود اختصاص داده‌اند.»

این سازمان در ادامه، گروه‌هایی را که با مواضع ضد فلسطینی و ضد اسلامی فعالیت می‌کنند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: «افراط‌گرایان ضد فلسطینی می‌خواهند از اسلام‌هراسی برای ساکت کردن مسلمانان آمریکایی استفاده کنند؛ مسلمانانی که با هدر دادن پول مالیات‌دهندگان برای جنگ‌های بی‌پایان و نیز نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل مخالف‌اند.

افراط‌گرایان ضد مسلمان که از تنوع جامعه آمریکا نفرت دارند، می‌خواهند مانع ایفای نقش فزاینده، مثبت و برجسته مسلمانان آمریکایی در عرصه عمومی شوند. سیاستمداران مستأصل نیز می‌خواهند با ساختن تصویری از مسلمانان به‌عنوان یک دشمن خیالی و تهدیدآمیز، توجه آمریکایی‌ها را از مسائل واقعی مانند افزایش تورم و بحران هزینه‌های زندگی منحرف کنند.»

CAIR همچنین با اشاره به پیامدهای خشونت‌بار نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان هشدار داد که این گروه‌ها به عواقب تحریک‌آمیز اظهارات خود توجهی ندارند.

در این بیانیه آمده است: «هیچ‌یک از این گروه‌ها اهمیتی نمی‌دهند که نفرت‌پراکنی بدبینانه و حساب‌شده آن‌ها، خشونت بیشتری را علیه هم‌وطنان آمریکایی‌شان برانگیزد؛ همانند حمله مرگبار به مرکز اسلامی سن‌دیگو، بمب‌گذاری آتش‌زا علیه مساجد در مینه‌سوتا و چاقوکشی علیه کودک شش‌ساله مسلمان فلسطینی، ودیع الفیوم، در حومه شیکاگو. ما معتقدیم که هر دو گروه نفرت‌محور، در نهایت محکوم به شکست‌اند.»

مسلمانان به حضور و مشارکت خود در آمریکا ادامه می‌دهند

شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی در واکنش مستقیم به اظهارات ترامپ درباره نام پیامبر اسلام(ص) تأکید کرد که این تمسخر، جایگاه نام محمد را در جامعه آمریکا تغییر نخواهد داد.

در ادامه بیانیه این سازمان آمده است: «رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند هرقدر که می‌خواهد نام محمد را به تمسخر بگیرد؛ اما این کار واقعیت را تغییر نخواهد داد که نام محمد در سراسر کشور ما با احترام یاد می‌شود و مدت‌ها پس از ترک کاخ سفید از سوی او و مدت‌ها پس از آنکه هیاهوی ضد مسلمانان، مانند هیاهوی ضد کاتولیک‌ها، به زباله‌دان تاریخ سپرده شود، همچنان با احترام از این نام یاد خواهد شد، ان‌شاالله»

این شورا در ادامه با اشاره به حضور مسلمانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی، اقتصادی و سیاسی آمریکا تصریح کرد: «آمریکایی‌هایی که نامشان محمد است، همچنان به‌عنوان پزشک، کارآفرین، مقام منتخب و در عرصه‌های دیگر به کشورمان خدمت خواهند کرد. آمریکایی‌ها از هر پیشینه‌ای همچنان محمدعلی را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ورزشکاران تمام دوران گرامی خواهند داشت. دیوان عالی آمریکا نیز همچنان از پیامبر محمد(ص) به‌عنوان یکی از قانون‌گذاران بزرگ تاریخ یاد خواهد کرد.

مسلمانان آمریکایی نیز همچنان با افتخار به دین خود عمل خواهند کرد، با همسایگانشان به نیکی رفتار خواهند کرد و برای آرمان‌های عدالت‌خواهانه تلاش خواهند کرد؛ اقداماتی که همگی از آموزه‌های پیامبر حضرت محمد(ص) الهام می‌گیرند. درود و برکات خداوند بر او باد.»

شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی در پایان تأکید کرد که حملات لفظی و تلاش‌ها برای محدود کردن حضور مسلمانان در جامعه آمریکا، مانع ادامه فعالیت‌های دینی، اجتماعی و مدنی آنان نخواهد شد.

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