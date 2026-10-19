به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن بیانیه محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت، به شرح زیر است:

در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اظهارات و پیام‌های مکرری از سوی برخی مقام‌های مسئول و غیررسمی منتشر می‌شود که در دام تأیید و حمایت از مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی و پذیرش دیکته‌ها و شروط آن افتاده‌اند. این شروط، حاکمیت ملی را مصادره و اشغال لبنان را مشروعیت‌بخشی می‌کند و قدرت لبنان را در خدمت اهداف و سیاست‌های اشغالگر قرار می‌دهد و این اظهارات با پوشش «دلسوزی فریبکارانه بر ثبات» و «انحصار سلاح با هدف مشخص» که اشغالگر آن را شرط کرده است، پنهان می‌شود.

برخی در این اظهارات و پیام‌ها به مقاومت که شرف وطن است، توهین می‌کنند. آن‌ها در تلاش برای تضعیف نقش مقاومت، انکار دستاوردهای ملی‌اش، زیر سؤال بردن مشروعیت و ضرورت آن و حمله به افراد و محیط آن هستند. این اقدامات در اطاعت از دستورهای آمریکایی‌ها، شرکای رژیم صهیونیستی نژادپرست و حامیان تروریسم و جنایت‌های آن علیه بشریت، انجام می‌شود.

به کسانی که این اظهارات و پیام‌های فتنه‌انگیز را مطرح می‌کنند، می‌گوییم: مقاومت، گزینه ضروری و مشروع دفاع ملی از لبنان است. تلاش برای بد جلوه دادن مقاومت و توهین به آن، جرمی ملی و اخلاقی است که نفوذ صهیونیستی از خارج آن را هدایت می‌کند.

نیروهای خارجی بر لبنان و لبنانی‌ها فشار می‌آورند تا در آغوش دشمن صهیونیستی و حامیان و نمایندگان آن بیفتند. این فشارها آن‌ها را به نقض عامدانه قانون اساسی و قوانین لبنان سوق می‌دهد. همچنین آن‌ها را به وابستگی کامل به پروژه‌های تسلیم و عادی‌سازی با اشغالگر و براندازی کامل حاکمیت ملی به نفع دشمن صهیونیستی و پروژه توسعه‌طلبانه آن علیه لبنان و منطقه تشویق می‌کند.

مشروعیت مقاومت، اصل و اساس همه مشروعیت‌هاست. انکار حق مقاومت، تجاوز به زندگی است و بحث درباره جزئیات بدون اقرار به حق اساسی، تضییع وطن و شهروندان است.

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