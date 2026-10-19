هشدار مرکز فلسطین درباره وضعیت اسرای بیمار؛ ۱۵۰۰ اسیر در معرض مرگ تدریجی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فلسطین برای مطالعات اسرا ( مرکز فلسطین لدراسات الأسری) هشدار داد که بیش از ۱۵۰۰ اسیر بیمار در زندان‌های رژیم صهیونیستی در شرایطی به سر می‌برند که از حداقل امکانات انسانی محروم هستند. به گفته این مرکز، اسرا در شرایط بهداشتی و معیشتی اسفباری قرار دارند و سیاست مرگ تدریجی و اهمال پزشکی عمدی در حق آن‌ها اعمال می‌شود.

این مرکز تأکید کرد که جرم اهمال پزشکی از اکتبر ۲۰۲۳ به شکل بی‌سابقه‌ای شدت گرفته و سرعت گرفته است. صدها اسیر از بیماری‌های خطرناک و مزمن مانند سرطان، نارسایی کلیه، بیماری‌های قلبی و تصلب شرایین، دیابت و فشار خون رنج می‌برند. همچنین موارد نادری از بیماری‌های عصبی، مجروحان و معلولانی که از درمان مناسب و انتقال به بیمارستان‌های بیرونی محروم شده‌اند، در میان اسرا وجود دارد.

مرکز مذکور اشاره کرد که معطلی و به تعویق انداختن آزمایش‌ها و تحلیل‌های پزشکی، نشانه‌های ساده بیماری در اسرا را به بیماری‌های مزمن و لاعلاج تبدیل می‌کند. این موضوع در کنار سیاست گرسنه نگه داشتن، سوءتغذیه و محرومیت از حداقل ابزارهای بهداشتی، شیوع بیماری‌های پوستی و واگیردار از جمله بیماری «اسکابیوس» (گال) را تسهیل کرده است.

این مرکز توضیح داد که اهمال پزشکی ، عامل اصلی شهادت دست‌کم ۵۰ درصد از اسرای فلسطینی است. از سال ۱۹۶۷ تاکنون، ۳۲۹ اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به شهادت رسیده‌اند و اهمال پزشکی پس از شکنجه مستقیم، دومین عامل شهادت ۹۲ اسیر از اکتبر ۲۰۲۳ بوده است.

مرکز فلسطین برای مطالعات اسرا از سازمان‌های پزشکی و انسانی بین‌المللی خواست تا فوراً مداخله کنند و کمیته‌های پزشکی برای بررسی شرایط شهادت ده‌ها اسیر اعزام کنند.

این نهاد تأکید کرد که اسرا باید از سیاست حذف فیزیکی که جرم جنگی و جرم شکنجه محسوب می‌شود و کنوانسیون‌های ژنو و کنوانسیون منع شکنجه را نقض می‌کند، محافظت شوند.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که مقامات رژیم صهیونیستی بیش از ۹۳۰۰ اسیر فلسطینی را در بیش از ۲۳ زندان و مرکز بازداشت و تحقیق نگه داشته‌اندکه در میان آن‌ها حدود ۸۷ اسیر زن و نزدیک به ۳۸۰ کودک وجود دارد.

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