به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارگاه آموزشی و پژوهشی سه‌روزه «فاطمه‌شناسی» سلام الله علیها با هدف بررسی ابعاد گوناگون شخصیت، سیره، تعالیم و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، با حضور جمعی از علما و خطبای دینی، در مسجد جامع خوجه شیعه اثناعشری بمبئی هند برگزار شد.

این کارگاه با محوریت بررسی ابعاد قرآنی، فقهی، تاریخی، معرفتی و تربیتی سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، فرصتی برای تبیین علمی معارف فاطمی و بررسی مستند رویدادهای مرتبط با زندگی آن حضرت فراهم آورد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم رضوی، امام جمعه ملبورن استرالیا، به تبیین ابعاد مختلف زندگی و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت. یکی از محورهای سخنان وی، موضوع «فدک؛ پرونده‌ای قرآنی، فقهی و تاریخی» بود که در آن، ابعاد مختلف این مسئله با تأکید بر آیات قرآن کریم، مبانی فقهی و شواهد تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

امام جمعه ملبورن همچنین با تأکید بر ضرورت مراجعه به منابع معتبر اسلامی و ارزیابی دقیق گزارش‌های تاریخی، بر اهمیت رویکرد مستند و پژوهش‌محور در تبیین مسائل مرتبط با تاریخ اسلام تأکید کرد.

بررسی واپسین روزهای زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)، وصیت آن حضرت، دفن شبانه و مخفی‌بودن محل قبر مطهر ایشان، از دیگر موضوعاتی بود که در این کارگاه مورد توجه قرار گرفت.

تبیین آموزه‌های مکتب فاطمی در حوزه معنویت، خانواده و زن نیز از دیگر محورهای این برنامه علمی بود. در این بخش، آموزه‌های اخلاقی و معنوی حضرت زهرا(س) و نقش سیره آن حضرت در تربیت فردی، تحکیم بنیان خانواده و اصلاح جامعه بررسی شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد علی عابدی، روحانی برجسته هندی، به شرح زیارت حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و مفاهیم اعتقادی، مضامین معرفتی و آموزه‌های معنوی این زیارت‌نامه را تبیین کرد. بررسی پیام‌های اخلاقی و اعتقادی زیارت و نقش آن در تعمیق معرفت دینی و تقویت پیوند معنوی با سیره بانوی بزرگ اسلام، از محورهای این بخش بود.

همچنین حجت‌الاسلام سید حسین مهدی حسینی، روحانی هندی، در سخنانی با موضوع «کتاب‌های اسلامی و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س)»، به بررسی اهمیت منابع اسلامی در شناخت ابعاد مختلف زندگی و مظلومیت آن حضرت پرداخت.

وی در این بخش، بر ضرورت مطالعه منابع معتبر، بررسی دقیق گزارش‌های تاریخی و روایی و شناخت زمینه‌های تاریخی وقایع مرتبط با زندگی حضرت زهرا(س) تأکید کرد.

کارگاه سه‌روزه «فاطمه‌شناسی» با پرداختن به ابعاد مختلف شخصیت، سیره و تعالیم حضرت فاطمه زهرا(س)، زمینه‌ای برای تعمیق مطالعات دینی، ارتقای سطح آگاهی علما و خطبا و غنی‌سازی محتوای مجالس و برنامه‌های مرتبط با معارف فاطمی فراهم آورد.

برگزاری چنین برنامه‌های علمی و پژوهشی، با تأکید بر مطالعه مستند منابع اسلامی، تبیین آموزه‌های اخلاقی و تربیتی مکتب اهل‌بیت(ع) و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه، می‌تواند در انتقال صحیح معارف فاطمی به نسل جوان و تقویت آگاهی دینی در جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

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