به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حشد شعبی عراق اخبار منتشرشده درباره معرفی فالح الفیاض، رئیس این سازمان، برای تصدی سمت معاون رئیس‌جمهور عراق را تکذیب کرد و تأکید داشت که این اخبار صحت ندارند و الفیاض همچنان به فعالیت خود در سمت ریاست سازمان حشد شعبی ادامه می‌دهد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد اخبار منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که آن‌ها را مشکوک توصیف کرد، درباره معرفی فالح الفیاض برای سمت معاون رئیس‌جمهور را تکذیب می‌کند.

حشد شعبی تأکید کرد این اخبار عاری از صحت هستند و الفیاض همچنان وظایف خود را به‌عنوان رئیس این سازمان انجام می‌دهد.

این سازمان همچنین اعلام کرد قصد دارد اقدامات قانونی لازم را علیه طرف‌هایی که این اخبار گمراه‌کننده را منتشر و ترویج می‌کنند، انجام دهد.

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