به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد اول کتاب «الامام الصادق و المذاهب الاربعة» به زبان پشتو ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، تاملی در جایگاه امام صادق علیه السلام در نظام فکری شیعه و تاثیرگذاری ایشان بر سایر مذاهب اسلامی است. مولف در این اثر، تاریخ اسلام و دوران هایی را بررسی کرده که در روی دادن حوادث موثر بر نظام مذاهب فقهی نقش داشته است. وی همچنین چگونگی زندگی امام صادق علیه السلام در آن دوران ها، جایگاه مذهب جعفری، تاثیر آن بر مذاهب چهارگانه اهل سنت و اختلاف هایی که با آن ها در زمینه های مختلف فروع و اصول دین داشته را نیز مطرح نموده است.

این اثر. عملکرد امام صادق علیه السلام در فاصله دو حکومت اموی و عباسی، شناسایی شخصیت امام صادق علیه السلام و شاگردان و راویان حدیث ایشان، معرفی حاکمان عصر، تبیین نحوه شکل گیری و رواج مذاهب چهارگانه، بیانی از روند درگیری میان مذاهب، چگونگی گسترش مذهب جعفری و بازشناخت امام ابوحنیفه، محورهای اصلی مباحث این کتاب هستند.

جلد اول کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعة اثر «اسد حیدر»، از سوی «عبدالرحیم درانی» به پشتو ترجمه شده و در ۳۶۶ صفحه و قطع وزیری منتشر شده است.

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