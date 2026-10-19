جشن میلاد حضرت زینب(س) در شهر کانو نیجریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع بانوان حلقه کانو و مناطق پیرامونی، وابسته به جنبش اسلامی نیجریه به رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی، مراسم جشن میلاد حضرت زینب کبری(س) را در مرکز دینی کوفار وایکا در شهر کانو برگزار کرد.

در ابتدای این مراسم، دعا و تلاوت آیاتی از قرآن کریم انجام شد و سپس خانم آمنه طلحه در سخنانی به تبیین ابعاد مختلف زندگی حضرت زینب(س)، جایگاه ایشان در خاندان پیامبر اکرم(ص) و ویژگی‌های برجسته اخلاقی و معنوی آن حضرت پرداخت.

وی با اشاره به عناوینی همچون «عقیله بنی‌هاشم»، «قهرمان کربلا» و «ام‌المصائب» برای حضرت زینب(س)، این القاب را بیانگر جایگاه علمی، حکمت، شجاعت و استقامت آن بانوی بزرگ دانست و به مصائب ایشان در پی شهادت پدر بزرگوارشان امام علی(ع)، برادرشان امام حسن مجتبی(ع) و واقعه جان‌سوز کربلا اشاره کرد.

این سخنران همچنین با تشریح دوران رشد و تربیت حضرت زینب(س) در خاندان اهل‌بیت(ع)، تأکید کرد که پرورش‌یافتن در چنین محیطی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شخصیت برجسته علمی، اخلاقی و مقاوم ایشان شد؛ شخصیتی که در دشوارترین شرایط نیز بر اعتقادات و ارزش‌های دینی خود پایبند ماند.

خانم آمنه در ادامه، به ازدواج حضرت زینب(س) با عبدالله بن جعفر و اهتمام آن حضرت به رعایت حجاب، اقامه نماز و عبادت شبانه پرداخت و این ویژگی‌ها را از جلوه‌های پایبندی ایشان به تعالیم اسلامی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری قمری و شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان، نقش تاریخی حضرت زینب(س) در تحمل مصائب کربلا و پاسداری از پیام نهضت حسینی را مورد توجه قرار داد.

در ادامه مراسم، خانم میمونه عبداللهی، همسر شهید شیخ محمد توری و میهمان ویژه این برنامه، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری عملی از آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، از بانوان خواست تا مجالس دینی و مناسبت‌های مذهبی را فرصتی برای اصلاح رفتار و تقویت ارزش‌های اخلاقی قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: بزرگداشت اهل‌بیت(ع) نباید صرفاً به شنیدن تاریخ زندگی آنان در مراسم مذهبی محدود شود، بلکه باید آثار این شناخت در رفتار، پوشش، اخلاق و سبک زندگی افراد آشکار باشد.

این سخنران همچنین بر اهمیت کسب علم و به‌کارگیری آموخته‌ها تأکید کرد و از بانوان خواست برای تبدیل‌شدن به الگوهایی شایسته از نظر دانش، بلوغ فکری، اخلاق نیکو و رفتار اجتماعی تلاش کنند.

وی افزود که اعضای جنبش اسلامی باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که دیگران در برخورد با آنان، نمونه‌ای از اخلاق اسلامی و تربیت صحیح را مشاهده کنند؛ امری که می‌تواند به معرفی شایسته‌تر مکتب اهل‌بیت(ع) و جنبش اسلامی نیجریه کمک کند.

پس از سخنان میهمان ویژه، گروهی از مداحان و سرایندگان وابسته به جنبش اسلامی نیجریه با اجرای اشعار و سروده‌های مذهبی، فضای مراسم را همراهی کردند. برگزاری مراسم برش کیک میلاد حضرت زینب(س)، توزیع آن میان حاضران و پذیرایی از شرکت‌کنندگان از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

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