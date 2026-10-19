امام شهید پرچمدار تبلیغ در عرصه جهانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست معاونت بین‌الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، امروز ۲۷ مهرماه با حضور مهدی مصطفوی، قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد پیکری، معاون امور بین‌الملل حوزه علمیه استان تهران، در سالن جلسات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام پیکری در این نشست با اشاره به اهمیت کار تبلیغی در عرصه بین‌الملل گفت: امروز انقلاب اسلامی با اقتدار بیشتر از گذشته در جهان می‌درخشد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی درخشان است.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت کار بین‌الملل خاطرنشان کرد: امام شهید پرچمدار کار تبلیغی در عرصه بین‌الملل هستند و اتفاقات مثبت در این حوزه را بیش از همه مرهون نگاه متعالی ایشان هستیم.

معاون امور بین‌الملل حوزه علمیه استان تهران در ادامه با اشاره به بیانیه تاریخی و تمدن‌ساز «حوزه پیشرو و سرآمد» افزود: امام شهید در این بیانیه که به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم صادر شد، درباره ابعاد مختلف کار بین‌الملل سخن گفتند. وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی در این بیانیه نکات ارزشمندی درباره فعالیت‌های حوزه علمیه در عرصه بین‌الملل مطرح کردند.

پیکری با بیان اینکه امور بین‌الملل حوزه علمیه استان تهران جدیدترین معاونت در این حوزه است، گفت: این معاونت طی حدود یک سال اخیر فعالیت‌های خوبی برای توسعه این عرصه در مدارس علمیه و مراکز تخصصی انجام داده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه تهران در پهنه انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مدارس علمیه تهران همکاری خوبی با معاونت امور بین‌الملل حوزه علمیه استان تهران داشته‌اند و تاکنون ۵۷ مدرسه به صورت رسمی رابط خود را معرفی کرده‌اند و این روند با جدیت ادامه دارد.

معاون امور بین‌الملل حوزه علمیه استان تهران ادامه داد: با فعالیت جهادی مجموعه مدیران و معاونان حوزه علمیه و مدارس علمیه استان تهران، در حال تهیه بانک اطلاعات هستیم و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است. وی تأکید کرد: حوزه علمیه تهران از ظرفیت عظیم بیانیه‌های حوزه پیشرو و سرآمد و گام دوم انقلاب در راستای هدف کلان نظام جمهوری اسلامی استفاده حداکثری می‌کند.

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