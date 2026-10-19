به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «معاریو» در گزارشی با انتقاد از چشم‌انداز امنیتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، برای سال‌های آینده نوشت: اگر او این سند را به‌عنوان یک پژوهش دانشگاهی در یکی از دروس دانشگاهی ارائه می‌کرد، احتمالاً به ظن کپی‌برداری از هوش مصنوعی، پرونده‌اش به کمیته انضباطی ارجاع داده می‌شد.

این روزنامه افزود: تمام اصول مطرح‌شده در این طرح، چیزی جز عناوین کلی نیستند و درباره توانایی نتانیاهو برای تبدیل آن‌ها به واقعیت در ساختار امنیتی اسرائیل تردید وجود دارد.

معاریو همچنین تأکید کرد: شکست هفتم اکتبر ثابت کرد اسرائیل نه از بازدارندگی برخوردار بود و نه هشدار لازم را دریافت کرد؛ همچنین ابتکار عمل و رویکرد انتقادی نیز وجود نداشت.

این روزنامه در ادامه با اشاره به مسئله تقویت توان نظامی رژیم اشغالگر نوشت: این رژیم در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است و منابع مالی موجود برای خرید تجهیزات و سامانه‌های نظامی، از جمله جنگنده‌ها، هواپیماهای سوخت‌رسان، بالگردهای تهاجمی و بالگردهای ترابری به پایان رسیده است.

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