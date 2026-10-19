بازیگر آمریکایی برندۀ اسکار: کنگره باید در برابر ترامپ شجاعت ایستادگی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اف موری آبراهام در گفت‌وگو با شبکه MSNOW، خواستار تغییر وضعیت سیاسی آمریکا شد و کنگره را به کم‌کاری و گرفتار شدن در اختلافات حزبی متهم کرد.

او گفت: اوضاع باید تغییر کند. واقعاً مضحک است و آنچه اتفاق می‌افتد درست نیست. کنگره‌ای داریم که هیچ کاری نمی‌کند. این بازیگر با انتقاد از درگیری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر ایالت‌های قرمز و آبی افزود که نمایندگان به‌جای انجام وظایفشان، بیش از حد سرگرم نزاع با یکدیگرند.

آبراهام همچنین از نظام سلامت آمریکا، نظام مالیاتی به نفع ثروتمندان و هزینه‌های جنگ انتقاد کرد. او با اشاره به اختصاص میلیاردها دلار به جنگ، پرسید چرا منابع کافی برای تأمین خدمات درمانی شهروندان در نظر گرفته نمی‌شود.این بازیگر در ادامه، فساد را یکی از نشانه‌های نگران‌کننده وضعیت سیاسی آمریکا دانست و گفت به نظر می‌رسد برخی سیاستمداران دیگر حتی از آشکار شدن فسادشان نیز نگرانی ندارند.

او همچنین از برخورداری اعضای کنگره از بیمه درمانی در شرایطی انتقاد کرد که به گفته او، همین نمایندگان تأمین خدمات درمانی برای همه آمریکایی‌ها را پرهزینه می‌دانند.

آبراهام خطاب به نمایندگان کنگره گفت: باید به خودشان بیایند، شجاعت پیدا کنند و بگویند نه.

او با تأکید بر اینکه این مطالبه فقط متوجه اعضای آینده کنگره نیست، افزود نمایندگانی که اکنون در قدرت هستند نیز باید در برابر آنچه نادرست می‌دانند موضع بگیرند.

بازیگر «صورت‌زخمی» و «هتل بزرگ بوداپست» در شرایطی خواستار ایستادگی کنگره در برابر ترامپ شده که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به یکی از محورهای اعتراضات ضد دولتی در این کشور تبدیل شده است.

منتقدان دولت می‌گویند ترامپ بدون ارائه هدفی روشن و بدون کسب مجوز کنگره، آمریکا را وارد جنگی پرهزینه کرده است؛ هزینه‌ای که گزارش‌ها در ماه‌های نخست جنگ بیش از یک میلیارد دلار در روز برآورد کرده‌اند. هم‌زمان، کاهش بودجه برنامه درمانی مدیکید و افزایش هزینه‌های درمانی نیز به انتقادها از اولویت‌های دولت و جمهوری‌خواهان دامن زده است.

آبراهام در مصاحبه خود به همین تناقض اشاره کرد: اختصاص میلیاردها دلار به جنگ، در حالی که تأمین خدمات درمانی برای همه شهروندان پرهزینه تلقی می‌شود.آبراهام که برای بازی در در فیلم «آمادئوس» (۱۹۸۴) برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد، در پایان گفت آمریکا از شرایط کنونی عبور خواهد کرد.

او در پیامی مستقیم به شهروندان تأکید کرد: از جا بلند شوید و رأی بدهید. این اظهارات در جریان تجمع‌های سراسری «نه به پادشاهان» مطرح شد؛ حرکتی اعتراضی که برگزارکنندگان آن با انتقاد از اقدامات ترامپ، آنها را مغایر با اصول حکمرانی دموکراتیک می‌دانند.

این جنبش از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ چندین روز اعتراض سراسری برگزار کرده است.اعتراض آبراهام در ادامه موجی از اعتراض چهره‌های هنری آمریکا به سیاست‌های دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مطرح می‌شود که قرار است ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود. رابرت دنیرو و مارک رافالو نیز اوایل اکتبر در تجمع «دست از رأی ما بردارید» در نیویورک، تلاش ترامپ برای محدود کردن حق رأی آمریکایی‌ها را محکوم کردند.

نگرانی اصلی معترضان، از جمله تلاش‌های دولت برای محدود کردن رأی‌گیری پستی و تغییر قواعد انتخابات است.

گفتنی است انتخابات میان‌دوره‌ای ریاست‌جمهوری را تعیین نمی‌کند، اما تکلیف تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا را روشن خواهد کرد و می‌تواند توازن قدرت در کنگره و توانایی دولت ترامپ برای پیشبرد برنامه‌هایش را تغییر دهد.

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