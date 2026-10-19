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عکس خبری | جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰
کد مطلب: 1880086
عکس خبری | جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکصد و نود و یکمین جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی وضعیت حجاب و عفاف در قم برگزار شد.

گزارش تصویری از یکصد و نود و یکمین جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

گزارش تصویری از یکصد و نود و یکمین جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

گزارش تصویری از یکصد و نود و یکمین جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

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