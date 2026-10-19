https://fa.abna24.com/xkZ47۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰ کد مطلب 1880086 اخبار ایران صفحه اصلی اخبار ایران عکس خبری | جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰ کد مطلب: 1880086 یکصد و نود و یکمین جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی وضعیت حجاب و عفاف در قم برگزار شد. .......................... پایان پیام برچسبها شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب اخبار مرتبط طرح تبدیل شورای مخالفان سوریه به شورای انتقالی انتخاب آیتالله اعرافی بهعنوان عضو فقیه شورای نگهبان در شورای رهبری کمیسیون فرهنگی شورای تخصصی حوزوی بر بازطراحی ساختار شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد شورای علمای افغانستان: فرمان رییس شورای علمای پاکستان غیرشرعی است
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