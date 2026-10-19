به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد در محفل کرسی تلاوت فاطمی حرم بانوی کرامت، با اشاره به آیه ششم سوره تحریم اظهار داشت: خداوند در این آیه دو دستور صادر نموده است؛ دستور اول مبتنی بر این است که ای مسلمانان و مؤمنان، مراقب سعادت و دین خودتان باشید و دستور دوم این است که در کنار مراقبت از دین خود، مراقب بهشت، سعادت و دین خانواده خود نیز باشید.

سه توصیه امام صادق(ع) برای حفظ دین

وی افزود: شخصی خدمت امام صادق (علیه‌السلام) رسید تا دین خود را عرضه کند؛ حضرت دین او را تأیید کردند و سپس سه توصیه نمودند تا دینش حفظ شود.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: توصیه اول امام این بود که تقوای الهی را پیشه کنید و از گناه برحذر باشید؛ چراکه معصیت، دل انسان را به سمت فسق و فجور و کفر متمایل می‌سازد.

طباطبایی‌نژاد تأکید کرد: دومین توصیه امام صادق (علیه‌السلام) مراقبت از زبان، و سومین توصیه حضرت، دوری از عجب و انتساب تمامی معنویات به خداوند بود.

وی یادآور شد: زبان دارای وزن کم، اما جرم و آفات زیادی است و گاهی می‌تواند یک طایفه و یک شهر را به هم بریزد؛ به همین خاطر طبق روایت، ایمان زمانی حفظ خواهد شد که انسان مراقب زبانش باشد.

وی در ادامه گفت: کسی که خود را حتی از یک نفر در این عالم بالاتر ببیند، کافر است؛ چراکه ساحران فرعون صبح هنگام کافر بودند و در مقابل پیامبر خدا موضع گرفتند، اما شب در راه خدا شهید شدند. آنان اگرچه بد شروع کردند، اما خوب تمام کردند. به همین خاطر اگر انسان فضلی دارد، نباید آن را به خود منتسب کند، بلکه باید همه چیز را به خداوند نسبت دهد.

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