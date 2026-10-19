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اعلام مخالفت رسمی دفتر رهبر شهید انقلاب با تغییر نام ۲ خیابان در مشهد 

۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۴
کد مطلب: 1880154
اعلام مخالفت رسمی دفتر رهبر شهید انقلاب با تغییر نام ۲ خیابان در مشهد 

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در پاسخی رسمی به نامه شهرداری مشهد اعلام کرد با نامگذاری مکان‌هایی که دارای نام رایج و باسابقه هستند، به نام حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه موافقت ندارد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ    در پی درخواست‌ها و پیگیری‌های مسئولان در سراسر کشور برای نامگذاری خیابان‌ها و اماکن به نام رهبر شهید انقلاب، در آخرین مکاتبات انجام‌شده، پیشنهاد شهردار مشهد برای نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه این شهر به نام ایشان در نامه‌ای به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب واصل شده است.

دفتر امام شهید در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرد: این دفتر، با نامگذاری مکان‌های دارای نامِ رایج و باسابقه، به اسم مبارک امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه موافقت ندارد.

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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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نظرات

  • سیدرضا میرمحرابی DE ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
    درود بر این خانواده محترم
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