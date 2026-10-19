اعلام مخالفت رسمی دفتر رهبر شهید انقلاب با تغییر نام ۲ خیابان در مشهد 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درخواست‌ها و پیگیری‌های مسئولان در سراسر کشور برای نامگذاری خیابان‌ها و اماکن به نام رهبر شهید انقلاب، در آخرین مکاتبات انجام‌شده، پیشنهاد شهردار مشهد برای نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه این شهر به نام ایشان در نامه‌ای به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب واصل شده است.

دفتر امام شهید در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرد: این دفتر، با نامگذاری مکان‌های دارای نامِ رایج و باسابقه، به اسم مبارک امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه موافقت ندارد.

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