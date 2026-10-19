به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن عالمی، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، در دومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره وفای به عهد و نقض پیمان، از جمله آیات سوره‌های بقره و انفال، بر ضرورت توجه به رفتار طرف مقابل در ارزیابی تعهدات تأکید کرد.

وی با استناد به آیه ۱۰۰ سوره بقره، که به کنار گذاشتن عهد از سوی گروهی از اهل کتاب اشاره دارد، اظهار کرد: قرآن کریم موضوع نقض پیمان را در موارد مختلف مطرح کرده و نسبت به پیامدهای عهدشکنی هشدار داده است.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات سوره انفال درباره پیمان‌شکنی گروه‌هایی در صدر اسلام، گفت: آموزه‌های قرآن کریم بر ضرورت شناخت رفتار طرف مقابل، هوشیاری در برابر نقض عهد و آمادگی برای مواجهه با تهدیدها دلالت دارد.

وی همچنین با اشاره به آیات سوره توبه درباره نقض پیمان، بر ضرورت توجه به شرایط و ضوابط شرعی در برخورد با عهدشکنان تأکید کرد و افزود: در بررسی این موضوع باید میان وفاداری به تعهدات و اعتماد بدون ضابطه تفاوت قائل شد.

ضرورت آمادگی دفاعی در مواجهه با پیمان‌شکنی

حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال، «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، بر اهمیت آمادگی و تقویت توان دفاعی تأکید کرد و گفت: در آموزه‌های اسلامی، آمادگی برای دفاع از جامعه اسلامی و مقابله با تهدیدها جایگاه مهمی دارد.

وی با تأکید بر اینکه وفای به عهد نباید به غفلت از تهدیدها بینجامد، اظهار کرد: شناخت دقیق وضعیت و رفتار طرف مقابل از ضرورت‌های روابط و تعهدات است و نمی‌توان صرف وجود یک پیمان را به معنای منتفی شدن احتمال تهدید یا پیمان‌شکنی دانست.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع)، بر ضرورت جمع میان پایبندی به تعهدات و هوشیاری در برابر دشمن تأکید کرد.

هشدار نهج‌البلاغه درباره اعتماد پس از صلح

حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی در ادامه با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر، به توصیه امیرالمؤمنین(ع) درباره ضرورت هوشیاری پس از صلح اشاره کرد؛ توصیه‌ای که بر پرهیز از غفلت در برابر دشمن و توجه به احتمال استفاده ابزاری از صلح برای فریب تأکید دارد.

وی با اشاره به مضمون این فراز از نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: حتی پس از انعقاد صلح نیز نباید مراقبت و دوراندیشی را کنار گذاشت؛ زیرا ممکن است طرف مقابل از نزدیک شدن و ابراز اعتماد برای غافلگیر کردن طرف دیگر استفاده کند.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به حکمت منقول از امیرالمؤمنین(ع) درباره وفاداری به عهدشکنان، بر ضرورت توجه به تفاوت میان وفای به پیمان و نحوه مواجهه با پیمان‌شکنی تأکید کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مقابله با نقض عهد نیازمند شناخت دقیق مبانی قرآنی و سیره علوی است، اظهار کرد: جامعه اسلامی باید ضمن پایبندی به اصول شرعی و تعهدات معتبر، در برابر رفتارهای تهدیدآمیز و پیمان‌شکنی هوشیار باشد و آمادگی لازم برای دفاع از خود را حفظ کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸