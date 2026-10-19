پادکست طرز | خوشبخت...

نویسنده‌ای نوشته: بیایید تصور کنیم کل ماجرای ۱۱ سپتامبر با یک پیشگیری مهندسی رخ نمی‌داد. اوضاع به‌ گونه‌ای پیش می‌رفت که هیچ اتفاقی نمی‌افتاد؛ نه بمبی منفجر می‌شد و نه هواپیمایی به ساختمانی برخورد می‌کرد. و این سلسله رویدادها تنها به این خاطر به‌وقوع نمی‌پیوست که کسی به موقع وارد عمل شده و با ابداع یا اختراعی مسیر رخداد را سد کرده است. اکنون آیا کسی از او قدردانی خواهد کرد؟