پادکست طرز | خوشبخت...

نویسندهای نوشته: بیایید تصور کنیم کل ماجرای ۱۱ سپتامبر با یک پیشگیری مهندسی رخ نمیداد. اوضاع به گونهای پیش میرفت که هیچ اتفاقی نمیافتاد؛ نه بمبی منفجر میشد و نه هواپیمایی به ساختمانی برخورد میکرد. و این سلسله رویدادها تنها به این خاطر بهوقوع نمیپیوست که کسی به موقع وارد عمل شده و با ابداع یا اختراعی مسیر رخداد را سد کرده است. اکنون آیا کسی از او قدردانی خواهد کرد؟
۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳
کد مطلب: 1880173
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و نهم: خوشبخت.
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