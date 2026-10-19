به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الطیب، شیخ الازهر با صدور پیامی خطاب به کشورهای عربی و اسلامی، خواستار غلبه روح برادری، تقویت پیوندهای دینی، زبانی و تکیه بر عقل و گفت‌وگو برای پایان دادن به درگیری‌ها و جنگ‌های منطقه شد.

وی بر ضرورت توقف فوری و کامل جنگ‌ها تأکید کرد و گفت: این درگیری‌ها منابع و توان ملت‌ها را فرسوده می‌کند و جان بی‌گناهان را می‌گیرد.

شیخ الازهر با بیان اینکه امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همبستگی و حفظ جان انسان‌ها نیاز دارد، خواستار سرمایه‌گذاری در منابع و ثروت‌های کشورهای منطقه به‌جای هدر دادن آنها در جنگ‌ها و منازعات شد.

الطیب همچنین پیشنهاد داد کمیته‌ای فوری برای میانجی‌گری و کاهش تنش تشکیل شود که نمایندگانی از کشورهای عربی و اسلامی، از میان شخصیت‌های خردمند، مخلص و علاقه‌مند به خیر، صلح و ثبات، در آن حضور داشته باشند.

به گفته وی، این کمیته باید بدون تأخیر برای فرو نشاندن بحران‌ها و درگیری‌های جاری، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و حل اختلافات میان طرف‌های درگیر اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که قدرت و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود و از جان مردم، منابع ملت‌ها و منافع نسل‌های آینده صیانت شود.

شیخ الازهر در پایان آمادگی خود را برای به‌کارگیری حداکثر توان در حمایت از تلاش‌های این کمیته اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها با تکیه بر خرد و گذشت از اختلافات گذشته، برای جلوگیری از خون‌ریزی، حفظ جان بی‌گناهان و ترجیح منافع عمومی بر اختلافات، همکاری کنند.

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