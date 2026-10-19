به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از جوانان شیعه افغانستان با اشاره به بحران اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری، از رواج سنت‌های پرهزینه، به‌ویژه برگزاری مراسم‌های عروسی مجلل، ابراز نگرانی کردند و خواستار تلاش خانواده‌ها برای کاهش هزینه‌های غیرضروری شدند.

هادی مروج، دانشجوی شیعه در کابل، روز دوشنبه ۲۷ مهر به خبرنگار ابنا گفت که هم‌زمان با گسترش فقر و بیکاری، برخی سنت‌های نادرست اجتماعی نیز فشار مالی شدیدی بر جوانان و خانواده‌ها وارد می‌کند.

او اظهار کرد: «این روزها شاهد برگزاری مراسم‌های عروسی هستیم که با هزینه‌های سنگین و غیرضروری برگزار می‌شوند. بخش زیادی از این مشکلات به سنت‌های خانوادگی بازمی‌گردد؛ سنت‌هایی که بدون توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، خانواده‌ها را به سمت هزینه‌های کمرشکن سوق می‌دهند.»

مروج با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی از طریق رسانه‌ها و علما گفت رقابت‌های ناسالم اجتماعی، از جمله انتخاب هتل‌های مجلل برای برگزاری مراسم عروسی و تعیین شیربهای سنگین، باعث شده است بسیاری از جوانان نتوانند ازدواج کنند یا زندگی مشترک خود را با بدهی و قرض آغاز کنند.

این دانشجوی شیعه که خود در آستانه ازدواج قرار دارد، افزود وضعیت نامناسب اقتصادی، مشکلات تحصیلی، آینده مبهم و تداوم فقر و بیکاری در افغانستان، او را از ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش بازداشته است.

او با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت بسیاری از جوانان برای تأمین هزینه‌های ازدواج به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند و برخی دیگر به دلیل ناتوانی مالی از ازدواج منصرف می‌شوند. همچنین شماری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی به مراسم‌های عروسی دسته‌جمعی روی می‌آورند.

به گفته مروج، هزینه‌های سنگین ازدواج به معضلی خاموش در میان خانواده‌ها تبدیل شده است و رسانه‌ها و علما باید برای آگاهی‌بخشی و مقابله با این پدیده نقش مؤثری ایفا کنند. او هشدار داد که نباید پیامدهای روانی و اجتماعی این فشارها بر خانواده‌ها نادیده گرفته شود.

ضرورت مدیریت هزینه‌های مراسم عروسی و سوگواری

در همین حال، شماری دیگر از جوانان شیعه نیز ورود نهادهای خیریه به برگزاری مراسم‌های عروسی دسته‌جمعی را اقدامی مفید دانستند و گفتند بسیاری از خانواده‌ها با وجود مشکلات مالی، به دلیل ملاحظات اجتماعی و نگرانی از قضاوت دیگران، حاضر به شرکت در چنین مراسم‌هایی نیستند.

رضا موسوی، از ساکنان شهر مزارشریف، نیز بر ضرورت مدیریت هزینه‌های مراسم‌های خانوادگی، اعم از جشن‌ها و مراسم سوگواری، تأکید کرد و گفت این هزینه‌ها بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات اقتصادی روبه‌رو کرده است.

او اظهار کرد: «در شرایط کنونی، حتی خانواده‌هایی که وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسبی دارند، هنگام مواجهه با مصیبت یا برگزاری مراسم ازدواج، برای تأمین هزینه‌های غیرمنطقی تحت فشار قرار می‌گیرند. هزینه‌هایی مانند تهیه غذا و خرید هدایا، در بسیاری از موارد فراتر از توان مالی خانواده‌هاست و برخی از این الزامات نیز با تعالیم اسلامی سازگار نیست.»

موسوی با انتقاد از رواج سنت‌های پرهزینه در مراسم عروسی و فاتحه‌خوانی گفت این رسوم در شرایطی که فقر و بیکاری گسترش یافته و بسیاری از خانواده‌ها حتی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز خود با مشکل مواجه‌اند، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.

این شهروند شیعه مزارشریف خاطرنشان کرد بزرگان محلی، علما و رسانه‌ها می‌توانند با فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، نقش مؤثری در اصلاح این سنت‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری داشته باشند.

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