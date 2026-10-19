یمن از اجرای ۶ عملیات نظامی علیه اهداف سعودی خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن از اجرای شش عملیات نظامی علیه اهدافی در عمق عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها خبر دادند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد: در چارچوب پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی که کشور و مردم ما را هدف قرار داده است و طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۲۰۰ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در صنعاء پایتخت و استان‌های آزادشده انجام داده و ده‌ها شهید و مجروح، که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان هستند، برجای گذاشته است، نیروهای مسلح یمن طی ۴۸ ساعت گذشته شش عملیات نظامی ویژه با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد اجرا کردند.

وی افزود که شمار کل حملات هوایی و موشکی سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به بیش از ۲۷۰۰ مورد رسیده است.

آرامکو و میدان نفتی شیبه در فهرست اهداف

سریع در بیانیه خود اعلام کرد که عملیات نخست، شرکت آرامکو در ینبع را در دو مرحله هدف قرار داده است. به گفته وی، اصابت‌ها دقیق بوده و آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در مناطق هدف ایجاد کرده است.

او گفت که عملیات دوم، میدان نفتی شیبه را هدف قرار داد و اصابت مستقیم موشک‌ها یا تسلیحات به اهداف موردنظر، موجب آتش‌سوزی در مناطق هدف شد.

حمله به فرودگاه‌های ریاض و ابها

سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره عملیات سوم گفت که فرودگاه «ملک خالد» در ریاض در سه مرحله هدف قرار گرفته و اصابت‌ها دقیق بوده است.

به گفته سریع، عملیات چهارم نیز فرودگاه بین‌المللی ابها، رادارهای وابسته به نیروهای سعودی در دو کوه «الحصن» و «الرحمه» و پایگاه هوایی «خمیس مشیط» را در سه مرحله هدف قرار داده است.

وی افزود که این حملات به اهداف موردنظر اصابت کرده، موجب اختلال در تردد هوایی فرودگاه شده و خساراتی به پایگاه هوایی وارد کرده است.

هدف قرار گرفتن نیروهای دریایی و یک رادار سعودی

سریع اعلام کرد که عملیات پنجم، اردوگاه نیروهای ویژه دریایی عربستان سعودی را هدف قرار داده است. این حمله با اصابت دقیق همراه بوده و کشته و زخمی‌هایی در میان نیروهای سعودی بر جای گذاشته است.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، عملیات ششم نیز رادار متعلق به نیروهای سعودی در منطقه «بئر عسکر» را هدف قرار داد که در نتیجه آن، رادار منهدم شد.

تهدید یمن به تشدید عملیات تا توقف حملات

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که این کشور با تمام قدرت، پایداری، عزم، اراده و ایمان، مبارزه مقدس خود را برای مقابله با تجاوز و پاسخ به آن از طریق عملیات گسترده‌تر، حملات شدیدتر و ضربات دردناک‌تر ادامه خواهد داد.

وی همچنین گفت: عملیات نظامی خود را علیه عمق عربستان ادامه می‌دهیم و معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش را تحمیل می‌کنیم. همچنین تجمعات نیروهای وابسته به دشمن سعودی را هدف قرار خواهیم داد تا تجاوز متوقف شود و محاصره از کشور عزیزمان پایان یابد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸