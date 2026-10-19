به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دعوت به نگهداری پناهجویان در اردوگاه‌های بازداشت، زیر سؤال بردن صلاحیت مسلمانان برای تعلق به جامعه بریتانیا مگر آنکه از دین خود دست بکشند و توهین‌های نژادپرستانه به آسیایی‌تبارها و سیاه‌پوستان بخشی از اظهاراتی است که یک تحقیق مخفیانه رسانه‌ای افشا کرده و به بحرانی در حزب راست‌گرای «اصلاح بریتانیا» به رهبری «نایجل فاراژ» انجامیده است.

روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که فردی که قصد نامزدی برای انتخابات پارلمان از طرف این حزب را دارد در یک ضبط مخفیانه خواستار نگهداری پناهجویان در اردوگاه‌های بازداشت شده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا تا زمانی که مسلمانان به دین خود پایبند هستند، می‌توان آن‌ها را شهروندان بریتانیا دانست یا خیر.

این اظهارات بخشی از یک تحقیق شبکه تلویزیونی «آی‌تی‌وی» بریتانیا است که حدود یک سال به طول انجامید. در جریان این تحقیق، خبرنگاران به محافل نامزدها و مسئولان محلی حزب اصلاح بریتانیا، نفوذ کردند و اظهاراتی نژادپرستانه و خصمانه علیه مسلمانان، مهاجران و زنان را ثبت کردند.

مسلمانان انگل خوانده شدند

این تحقیق، فایل‌های ضبط‌شده‌ای از مسئولان منتخب را منتشر کرد که در آن‌ها مسلمانان، انگل و کودکان سیاه‌پوست، حیوان توصیف شده‌اند. همچنین یکی از اعضای شوراهای محلی خواستار اخراج افراد دارای تبار آسیایی به پاکستان شده است.

«آلن فینی» عضو پیشین شورای محلی و معاون سابق شهردار «سولیهال» در یکی از این ضبط‌ها مناطقی را که آسیایی‌تبارها در آن زندگی می‌کنند، مناطقی مورد تهاجم توصیف کرده و گفته است که سهم جمعیت غیربومیان سفیدپوست در بریتانیا نباید از یک درصد فراتر برود.

در یک فایل ضبط‌شده دیگر، یکی از اعضای شورای محلی درباره «چارلز سوم» پادشاه بریتانیا، صحبت کرده و مدعی شده است که او مسلمان است. این فرد سپس خواستار گردن زدن پادشاه بریتانیا شده است، اظهاراتی که انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت.

محتوای ضبط‌ها به نژادپرستی دینی و قومی محدود نبود، بلکه تهدید به خشونت و اظهارات جنسی توهین‌آمیز درباره زنانی را نیز در بر می‌گرفت که در حزب اصلاح بریتانیا فعالیت می‌کنند.

استعفاها و آغاز تحقیقات داخلی

انتشار این فایل‌ها، درخواست‌ها برای استعفای مسئولان دخیل در این ماجرا را افزایش داد. حزب اصلاح بریتانیا نیز از آغاز تحقیقات داخلی و تعلیق عضویت برخی اعضای خود خبر داد. شماری از مسئولان نیز پس از افشای اظهاراتشان حزب را ترک کردند.

این حزب ضمن اعلام مخالفت خود با نژادپرستی، برگزارکنندگان تحقیق را متهم کرد که برای دستیابی به فایل‌های ضبط‌شده از روش‌های فریبکارانه افراطی استفاده کرده‌اند.

«نایجل فاراژ» رهبر حزب اصلاح بریتانیا نیز از روند بررسی صلاحیت نامزدها در تشکیلات خود دفاع کرد. او گفت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که افراد در آینده چه سخنانی بر زبان خواهند آورد، به‌ویژه اگر در جریان گفت‌وگوها تحریک شوند.

فاراژ این تحقیق را اقدامی با انگیزه سیاسی علیه حزبش دانست. در مقابل، چهره‌هایی از احزاب مختلف بریتانیا خواستار اتخاذ اقدامات قاطع علیه مسئولانی شدند که اظهاراتشان در این فایل‌ها ثبت شده است.

شورای مسلمانان بریتانیا نیز از محتوای افشاشده انتقاد کرد و هشدار داد که استفاده مسئولان منتخب از زبانی که انسانیت مسلمانان را زیر سؤال می‌برد و دعوت به اخراج دسته‌جمعی افراد، نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند که فراتر از مرزهای یک حزب سیاسی است.

این پرونده بار دیگر حزب اصلاح بریتانیا را با این پرسش روبه‌رو کرده است که تا چه اندازه توانایی جلوگیری از گسترش گفتمان نژادپرستانه در صفوف خود را دارد. آن هم در شرایطی که فاراژ بارها وعده داده بود افراد افراطی را از حزب دور نگه دارد.

جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان

افشای این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که حزب اصلاح بریتانیا، حضور خود را در عرصه سیاسی این کشور تقویت کرده است. این حزب از افزایش مناقشه‌ها درباره مهاجرت و پناهندگی بهره برده و مواضعی سخت‌گیرانه در پیش گرفته است که کاهش شمار مهاجران و تشدید روند اخراج پناهجویانی را دنبال می‌کند که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است.

این رسوایی همچنین هم‌زمان با افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در بریتانیا رخ داده است. آمارهای منتشرشده از سوی وزارت کشور بریتانیا در اکتبر جاری نشان می‌دهد که جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در انگلیس و ولز در فاصله آوریل ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این آمار، جرایم هدفمند علیه مسلمانان حدود ۴۶ درصد از مجموع جرایم ناشی از نفرت دینی در بریتانیا را تشکیل می‌داد که در آن‌ها دین هدف مشخص شده بود. به این ترتیب، مسلمانان از نظر تعداد جرایم ثبت‌شده، بیش از دیگر گروه‌های دینی هدف چنین جرایمی قرار گرفته‌اند.

پیش‌تر، سازمان «تل ماما» (Tell MAMA) که در زمینه رصد و ثبت حوادث اسلام‌ستیزانه فعالیت می‌کند، اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی، تعداد ۶۳۱۳ گزارش درباره حوادث ناشی از نفرت علیه مسلمانان ثبت کرده است. رقمی که از زمان تأسیس این سازمان بی‌سابقه بوده است.

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