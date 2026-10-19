چرخش سیاست خارجی واشنگتن/ آمریکا در حال تسلیم اوکراین به روسیه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه‌ای از تصمیمات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌ویژه توافق گازوئیل با روسیه، لایحه به تعویق افتاده تحریم‌های ضدروسی و پیشنهاد اتحادیه اروپا برای از سرگیری واردات گاز روسیه، نشان‌دهنده یک چرخش در سیاست خارجی واشنگتن است.

لو فیگارو روز دوشنبه نوشت: چنین تحولاتی ممکن است عواقب شدیدی را برای اوکراین و اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد و همچنین از تمایل آمریکا برای تسلیم اوکراین در برابر روسیه خبر می‌دهد.

دونالد ترامپ روز جمعه تحریم‌های جدید و گسترده علیه روسیه را که توسط کنگره تصویب شده بود، لغو کرد و در یک فرمان اجرایی گفت که این اقدام «در راستای منافع ملی ایالات متحده است». این تحریم‌ها که با حمایت دو حزب تصویب و ماه گذشته توسط ترامپ امضا شد، با هدف قرار دادن جریان‌های درآمدی روسیه با مجازات خریداران جهانی نفت و گاز روسیه وضع شده بود.

این معافیت چند روز پس از توافق با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای آزادسازی صدها هزار تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی با افزایش قیمت سوخت، اعمال شد.

در همان زمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ادعا کرد که اشتراک‌گذاری اطلاعات ایالات متحده برای مدت کوتاهی «مسدود» شده و اوکراین را از ورود و حملات موشک‌های بالستیک «بی‌خبر» نگه داشته است.

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