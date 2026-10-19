به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات نظامی اخیر یمنی‌ها نشان داد که دامنه اهداف آنان از تحشدات نیروهای سعودی در مناطق مرزی تا تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها، پایگاه‌های نظامی و منظومه‌های رادار و هشدار زودهنگام در عمق عربستان گسترده شده است.

حملات یمنی‌ها شامل تأسیسات نفتی در ینبع و حقل الشیبه، فرودگاه ریاض که همچنان بسته است، فرودگاه ابها و همچنین مواضع نظامی و راداری در اطراف خمیس مشیط و ابها بود.

طبق گزارش المسیره، عمید مجیب شمسان، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی، ماهیت این عملیات و توزیع جغرافیایی آن را تشریح کرد.

عملیات یمنی‌ها پاسخی به بیش از ۲۰۰ حمله هوایی سعودی بود که بیشتر آنها غیرنظامیان و تأسیسات را هدف قرار داده بود. تجمعات نظامی سعودی در رأس العاره، السقیه و شرق الجوف پیش از اجرای تحرکات خود هدف قرار گرفتند.

ینبع یکی از خروجی‌های اصلی صادرات نفت عربستان به دریای سرخ بود و حجم صادرات آن حدود چهار تا پنج میلیون بشکه بود. فاصله ینبع تا نزدیک‌ترین نقطه یمن حدود هزار کیلومتر است و با این حال حملات به هدف رسید.

حقل الشیبه در دورترین شرق عربستان با فاصله هزار و هفتصد تا هزار و هشتصد کیلومتر از یمن هدف قرار گرفت. این حمله پیامی به امارات داشت که موشک‌های یمنی می‌توانند در صورت مشارکت در جنگ به عمق آن بازگردند.

فرودگاه ریاض برای هشتمین روز بسته ماند و در سه مرحله هدف قرار گرفت. وی افزود: فرودگاه ابها نیز هدف قرار گرفت.

منظومه‌های راداری در جبل الرحمه و جبل الحصن و راداری در بئر عسکر شمال شرق نجران هدف قرار گرفتند تا توانایی سعودی در رصد آسمان و تعقیب اهداف تضعیف شود.

پایگاه خمیس مشیط و اردوگاه الواجب نیز هدف قرار گرفتند. وی افزود: نیروهای مسلح یمن دیگر به آتش بسنده نمی‌کنند، بلکه پاسخ را با ده‌ها موشک و پهپاد آغاز کرده‌اند که نشانه وجود ذخیره راهبردی است.

شمسان با تاکید بر اینکه آمریکا، انگلیس و یونان نتوانستند از تأسیسات سعودی حفاظت کنند، به هدف قرار گرفتن مکرر یک ناو هواپیمابر آمریکایی اشاره کرد و گفت: ناتوانی در حفاظت از یک شناور، دشواری حفاظت از تأسیسات سعودی پراکنده را آشکار می‌کند.

وی نتیجه گرفت: تعدد اهداف، شکست اتکای سعودی بر توان دفاعی را نشان داد و هزینه ادامه تجاوز به یمن را افزایش داد.

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