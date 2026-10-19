تشدید تنش میان کشورهای اسلامی به سود آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به پیامدهای تنش و تقابل میان کشورهای اسلامی، بر ضرورت وحدت و همبستگی جهان اسلام تأکید کرد.

وی از جهان اسلام خواست با پرهیز از اختلافات و تقابل‌های متقابل، وحدت و همبستگی خود را تقویت کند و برای حل‌وفصل منازعات، مسیر گفت‌وگو، دیپلماسی و احترام متقابل را در پیش گیرد.

این روحانی کشمیری هشدار داد که تشدید تنش‌ها میان کشورهای اسلامی، به سود قدرت‌هایی است که در پی پیشبرد منافع خود در منطقه هستند.

وی افزود: تنش‌ها و تقابل‌های جاری میان کشورهای اسلامی و گروه‌های مختلف، قدرت جمعی امت اسلامی را تضعیف می‌کند و زمینه را برای بهره‌برداری قدرت‌هایی همچون آمریکا و رژیم اسرائیل از اختلافات موجود، در راستای پیشبرد منافع راهبردی خود در منطقه فراهم می‌سازد.

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر با اشاره به جایگاه والای مکه مکرمه و مدینه منوره در میان مسلمانان تأکید کرد: اماکن مقدس اسلامی همواره احترام امت اسلامی بوده‌اند و مسائل حساس مرتبط با آن‌ها باید با دقت و مسئولیت‌پذیری مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن احساسات مذهبی و گسترش اختلافات میان مسلمانان، باید از انتشار اطلاعات تأییدنشده و بیان اظهارات تحریک‌آمیز درباره مسائل حساس دینی پرهیز کرد.

حجت‌الاسلام موسوی از رهبران کشورهای اسلامی، علمای دین و رسانه‌ها خواست با مقابله با تنش‌های فرقه‌ای و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، نقش سازنده‌ای در برقراری صلح و ثبات در منطقه ایفا کنند.

وی تصریح کرد: جنگ و تقابل راه‌حل مشکلات نیست؛ بلکه گفت‌وگو، دیپلماسی و احترام متقابل، زمینه‌ساز دستیابی به صلحی پایدار است.

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر در پایان از همه کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان خواست با فراتر رفتن از اختلافات، وحدت و همبستگی خود را تقویت کنند و برای صیانت از منافع مشترک جهان اسلام، تلاش‌هایی جدی و هماهنگ انجام دهند.

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