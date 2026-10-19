به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن علمای یمن در بیانیه‌ای که شامگاه امروز منتشر شد، اعلام کرد: ما آنچه را که از سوی شیخ الازهر، دکتر احمد الطیب، به عنوان ندای برادرانه و دعوت کریمانه برای پایان دادن به جنگ‌ها و اختلافات و غلبه دادن روح برادری میان مسلمانان صادر شده، دنبال کرده‌ایم.

این انجمن افزود: دعوت شیخ الازهر شامل مقاصد نیکویی است که در راستای مصلحت امت اسلامی و حفظ خون آن و کمک به حفظ آنچه از وحدت، قدرت و عزت آن باقی مانده، می‌باشد.

انجمن علمای یمن اشاره کرد: اشغالگری اسرائیل و تجاوزات آن به مسجدالاقصی و دشمنی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و جنایت‌ها و کشتارهای آن همچنان علیه مردم فلسطین و لبنان و سوریه در برابر چشم و گوش امت اسلامی انجام می‌شود.

این انجمن از دعوت کریمانه شیخ الازهر که قرار بود همزمان با حماسه طوفان‌الاقصی در غزه صورت گیرد، تقدیر کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: انتظار می‌رفت دعوت شیخ الازهر در مرحله کاهش تنش در یمن اثرگذار باشد و صدای آن برای حمایت از مسائل امت اسلامی و مستضعفان شنیده شود.

انجمن علمای یمن اعلام کرد: مردم و پایتخت یمن، صنعا، آماده استقبال از کمیته پیشنهادی شیخ الازهر از خردمندان، حکیمان و مخلصان هستند تا واقعیت آنچنان که در یمن هست، بشناسند.

صنعا آماده گفت‌وگوی برادرانه صادقانه با علمای الازهر است تا به آشتی و رفع کدورت و تقویت پیوندهای برادری میان یمنی‌ها و دیگران کمک کند.

این انجمن از کمیته پیشنهادی خواست در مسئله یمن و عربستان، میان همه طرف‌ها بی‌طرف بماند و از هیچ طرفی جانبداری نکند.

در پایان بیانیه، انجمن علمای یمن تأکید کرد: کمیته پیشنهادی باید نقطه شروع اصلاح وضعیت امت اسلامی باشد و دشمنی امت را به سوی اسرائیل هدایت کند. این انجمن از کمیته خواست توان نظامی، اقتصادی و سایر توانایی‌های امت اسلامی را برای حمایت از غزه و آزادسازی فلسطین به کار بگیرد.

انجمن تأکید کرد: مردم یمن در این مسیر پیشگام خواهند بود.

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