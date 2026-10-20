به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و جی‌دی ونس، معاون او، در اظهاراتی بی‌اساس با متهم کردن مهاجران به ایجاد ناآرامی در فرانسه، از ادبیاتی مشابه جریان راست افراطی این کشور استفاده کرده‌اند؛ در حالی که اعتراض‌های اخیر ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان درباره وضعیت مدارس و مشکلات اقتصادی آغاز شده بود.

بر اساس گزارش گاردین، اعتراض‌های سراسری روز شنبه در فرانسه در واکنش به افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید شکل گرفت و در چند شهر به درگیری با پلیس انجامید. در جریان این ناآرامی‌ها، ساختمان تاریخی یک شهرداری به آتش کشیده شد و یک‌هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شدند. روز دوشنبه نیز در شماری از شهرهای فرانسه، از جمله بخش‌هایی از پاریس، مقررات منع رفت‌وآمد شبانه برقرار شد.

ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با موج‌سواری بر این تحولات نوشت: «فرانسه در حال سوختن است!» او سپس در اظهاراتی «مهاجرت افرادی از جهانی کاملاً متفاوت» را عامل خشونت‌ها دانست و از مقام‌های فرانسوی خواست: «مرزهایتان را ببندید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید.»

ونس نیز یک روز پیش‌تر، ناآرامی‌های فرانسه را نتیجه آنچه شکست جریان لیبرال خواند، توصیف کرده بود. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «لیبرال‌های غربی، جهان سوم را به فرانسه وارد کردند.» معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که این کشور «پرسش‌های اساسی درباره همگون‌سازی و سازگاری» را نادیده گرفته است.

ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی، پیش از سفر به یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت کانزاس، در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید مدعی شد که پیش‌تر به مکرون درباره پیامدهای سیاست‌هایش هشدار داده بود. او گفت: «به او هشدار دادم که مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود.»

رئیس‌جمهور دولت تروریستی آمریکا در ادامه با اشاره به مهاجرت و وضعیت پاریس اظهار داشت: «تمام دنیا داشت وارد می‌شد و همان‌طور که می‌دانید، پاریس خیلی زود به شهری مسلمان‌نشین تبدیل خواهد شد و قرار نبود توافق این باشد.»

واشنگتن اعتراض‌های اروپا را به ابزاری علیه دموکرات‌ها تبدیل کرد

گاردین نوشت که اعتراض‌های جوانان در اروپا تنها به فرانسه محدود نیست و در کشورهای اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز جوانان در واکنش به کمبود بودجه مدارس، هزینه‌های مسکن و کاهش سطح زندگی به خیابان‌ها آمده‌اند؛ با این حال، مقام‌های ارشد دولت آمریکا به همه این اعتراض‌ها توجه یکسانی نشان نداده‌اند.

ترامپ و ونس همچنین درباره اعتراض‌های آلبانی اظهارنظری نکرده‌اند؛ اعتراض‌هایی که در آن، معترضان هم دولت و هم یک پروژه گردشگری لوکس را هدف قرار داده‌اند. این پروژه از حمایت یک شرکت سرمایه‌گذاری برخوردار است که جرد کوشنر، داماد ترامپ، آن را تأسیس کرده است.

شماری از سیاستمداران جمهوری‌خواه نیز موضعی مشابه اتخاذ کردند و کوشیدند از ناآرامی‌های فرانسه برای حمله به دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر استفاده کنند؛ انتخاباتی که حزب جمهوری‌خواه با موانع و دشواری‌های سیاسی قابل‌توجهی در آن روبه‌رو است.

ونس نیز از آمریکایی‌ها خواست هنگام رأی‌دادن به تحولات فرانسه توجه کنند و در پایان گفت: «این همان آینده‌ای است که دموکرات‌های کنگره برای کشور شما می‌خواهند.»