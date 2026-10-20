به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از سی‌ان‌ان، حملات جمهوری‌خواهان به مسلمان بودن «عبد السید»، نامزد دموکرات انتخابات سنای آمریکا در ایالت میشیگان، در هفته‌های پایانی رقابت‌های انتخاباتی شدت گرفته است. جمهوری‌خواهان می‌کوشند او را به اخوان‌المسلمین یا جریان‌های مرتبط با افراط‌گرایی اسلامی پیوند دهند؛ اتهاماتی که السید آن‌ها را تلاشی برای زیر سؤال بردن وفاداری سیاسی خود به آمریکا می‌داند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گردهمایی انتخاباتی جمعه‌شب، نام السید را با لحنی تمسخرآمیز «محمد» بیان کرد و مدعی شد که این نامزد دموکرات یک «جهادگرا» است. سی‌ان‌ان نوشت که این اظهارات به بخشی از حملات اخیر ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در مقابل، مایک راجرز، رقیب جمهوری‌خواه السید، گفت که هرگز او را تروریست نخوانده و از طرف رئیس‌جمهور نیز صحبت نمی‌کند؛ با این حال، السید را به همسویی با اخوان‌المسلمین متهم کرد.

السید: این تلاش‌ها روش تازه‌ای نیست

السید در واکنش به این حملات گفت که جمهوری‌خواهان با طرح موضوع «وفاداری دوگانه» می‌کوشند توجه افکار عمومی را از مسائل واقعی زندگی مردم منحرف کنند. او با اشاره به تجربه جان اف. کندی، رئیس‌جمهور کاتولیک آمریکا، و باراک اوباما، که به‌دلیل مسلمان‌بودن پدرش با چنین بحث‌هایی مواجه شده بود، اظهار داشت که این اتهام‌زنی‌ها سابقه‌ای طولانی در سیاست آمریکا دارد. السید پس از یک تجمع انتخاباتی در شهر فلینت گفت: «این چیز تازه‌ای نیست. وقتی درباره مسائل واقعی زندگی مردم حرفی برای گفتن ندارند، همین کار را می‌کنند.»

روز گذشته، در یک نشست عمومی در شهر کارو، یکی از حاضران بارها از السید خواست موضع خود را درباره اخوان‌المسلمین روشن کند و پرسید: «عبدالسید، آیا اخوان‌المسلمین را رد می‌کنی؟» السید ضمن اعلام مخالفت خود با این جنبش، به آنچه فرض گرفتن وفاداری دوگانه به‌دلیل مسلمان‌بودنش خواند، اعتراض کرد و گفت: «شما فرض می‌کنید که چون مسلمان هستم، به چیزی غیر از قانون اساسی خودمان وفاداری دارم.» او سپس تأکید کرد: «برای من، قانون اساسی چراغ راهنماست.» این پاسخ با تشویق حاضران همراه شد و فرد سؤال‌کننده محل را ترک کرد.

گذشته خانوادگی السید به محور حملات انتخاباتی تبدیل شد

سی‌ان‌ان گزارش داد که جمهوری‌خواهان برای تقویت اتهامات خود به سوابق خانوادگی السید نیز استناد کرده‌اند. بازنشر پست قدیمی خواهر ناتنی او درباره فعالیت مادرشان در اخوان‌المسلمین در اوایل دهه ۱۹۷۰، بار دیگر این موضوع را به بحث انتخاباتی کشاند. السید گفته است که از فعالیت‌های مادرش در مصر در آن دوره اطلاعی ندارد؛ زیرا هنگام جدایی والدینش سه سال داشته و سال‌ها مادرش را ندیده است. او عمدتاً در میشیگان و نزد پدر و نامادری‌اش بزرگ شده است. راجرز همچنین به حمایت السید در سال ۲۰۱۲ از محمد مرسی، رئیس‌جمهور وقت مصر، و مواضع پیشین او درباره اعتراض‌های دموکراسی‌خواهانه در کشورهای عربی اشاره کرده است.

از اتهام علیه یک مؤسسه تا پرونده قرارگرفتن بستگان در فهرست تروریسم

راجرز در جریان یک مناظره، اشتغال مادر السید در «آژانس امداد اسلامی آمریکا» را نیز مطرح کرد؛ مؤسسه‌ای غیرانتفاعی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۴ آن را به حمایت از تروریسم متهم کرد. راجرز مدعی شد این سازمان به‌دلیل انتقال پول به القاعده تحت پیگرد قرار گرفته بود. السید در پاسخ، رویکرد رقیبش را تلاش برای منحرف‌کردن بحث از کارنامه سیاسی او دانست و بر برنامه‌هایش برای خارج‌کردن پول از سیاست، افزایش قدرت خرید مردم و اجرای طرح پوشش درمانی همگانی تأکید کرد.

راجرز همچنین به پرونده خواهر همسر السید، مریم جوکاکو، اشاره کرد که نامش در پایگاه اطلاعاتی غربالگری تروریسم دولت فدرال قرار گرفته بود؛ موضوعی که او در قالب یک دادخواست جمعی در سال ۲۰۱۶ به چالش کشید. السید گفته است که خواهر همسرش مرتکب تخلفی نشده بود و پس از طرح دعوا از این فهرست خارج شد. به گفته او، این پرونده نشان می‌دهد افرادی ممکن است به‌دلیل نام‌های متفاوت یا سازوکارهای نظارتی، پیش از اثبات هرگونه تخلف در معرض اتهام قرار گیرند.

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