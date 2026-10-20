به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ورود شماری از هواپیماهای ترابری نظامی نیروی هوایی مصر به فرودگاه نظامی «شاهزاده سلطان» در خارج از منطقه ریاض در راستای اجرای تصمیم مصر برای حمایت از عربستان در جنگ علیه یمن، یک هیئت نظامی بلندپایه سوری طی روزهای گذشته رایزنی‌هایی را در شهر ریاض پایتخت عربستان انجام داده است.

به گفته منابع اطلاعاتی یمنی که با روزنامه «الاخبار» گفت‌وگو کرده‌اند، این رایزنی‌ها درباره مقدمات انتقال حداکثر ۱۰ هزار جنگجوی سوری و احتمالاً شماری از عناصر افراطی خارجی برای مشارکت در نبرد علیه نیروهای مسلح یمن بوده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حکومت جولانی، اخبار مربوط به تصمیم دمشق برای اعزام هزاران نیروی مسلح به جنوب عربستان را رد کرده است. در همین حال، یک گروه مشاوره نظامی سوری سفر خود به مناطق نجران و عسیر در جنوب عربستان را به پایان رسانده است. سفری که هم‌زمان با برگزاری مذاکرات در ریاض انجام شده است.

بر اساس اطلاعات منابع مذکور، هیئت اعزامی که در اواسط هفته گذشته به ریاض رسید، به سرپرستی سرتیپ «خالد خطاب» فرمانده پیشین گروه «انصار التوحید» و فرمانده لشکر ۸۲ در ارتش جولانی و سرتیپ «هیثم العلی» معروف به «ابومسلم»، فرمانده سپاه سوم ارتش جولانی و از فرماندهان پیشین گروه «هیئت تحریرالشام»، فعالیت می‌کرد.

به گفته این منابع، خطاب چهار روز را در جنوب عربستان و در همراهی با افسران سعودی سپری کرد و در این مدت از مکان‌هایی در مناطق عسیر و نجران بازدید کرد که برای استقرار جنگجویان سوری در نظر گرفته شده‌اند.

از سوی دیگر، سرتیپ العلی در مقر وزارت دفاع عربستان در شهر ریاض، چندین نشست با افسران سعودی برگزار کرد. در این جلسات، هزینه‌های انتقال حدود ۱۰ هزار جنگجوی سوری، ترتیبات مالی، امتیازات دیگر و مأموریت‌های نظامی که این نیروها قرار است اجرا کنند، مورد بحث قرار گرفت.

منابع یادشده همچنین اعلام کردند که گروه مشاوره نظامی سوری، آخرین هماهنگی‌ها برای اجرای عملیات لجستیکی انتقال نیروها را انجام داده است.

مربیان سوری پهپاد در اردوگاه‌های نظامی یمن

روزنامه «الاخبار» از چند منبع نزدیک به دولت عدن مورد حمایت عربستان، مطلع شده است که ده‌ها مربی سوری متخصص در استفاده از پهپادها در اردوگاه‌هایی در منطقه عسیر عربستان حضور دارند. همچنین شماری از این مربیان در اردوگاه‌های وابسته به «منطقه نظامی اول» در حومه شهر «سیئون» مرکز منطقه «وادی حضرموت» در شرق یمن، اردوگاه «الخشعه» در «حضرموت» و پایگاه نظامی «العند» در استان «ضالع» مستقر هستند.

به گفته این منابع، این افراد آموزش ده‌ها نیروی وابسته به گروه‌های «درع الوطن» و «الویه العمالقه» همسو با عربستان را بر عهده دارند.

منابع مذکور توضیح دادند که اپراتورهای سوری پهپاد طی هفته‌های گذشته، واحدهای پهپادی را در چارچوب نیروهای «اضطراری» وابسته به عربستان در مناطق «عسیر»، «الودیعه» و «شروره» ایجاد کرده‌اند.

چند روز پیش نیز منابع آگاه در شهر صنعاء پایتخت یمن به مشارکت نیروهای خارجی در نبرد جنوب تنگه باب‌المندب طی دو هفته گذشته اشاره کرده بودند، اما ملیت این نیروها را مشخص نکردند. این موضوع در حالی مطرح شده است که بیش از یک منبع نظامی از مشارکت محدود نیروهای پاکستانی در این نبرد خبر داده‌اند.

مشارکت سوریه احتمالاً رسمی نخواهد بود

با این حال، یک منبع نظامی آگاه در شهر صنعاء پایتخت در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» ارزیابی کرد که هرگونه مشارکت سوریه در جنگ علیه یمن، رسمی نخواهد بود.

این منبع گفت: آمریکا، ترکیه، قطر و عربستان سعودی که طی سال‌های گذشته گردآوری، انتقال، آموزش و حمایت از سازمان‌های تروریستی و گروه‌های افراطی در سوریه را با هدف سرنگونی حکومت بشار اسد بر عهده داشتند، امروز نیز همان کشورهایی هستند که در ائتلاف مکه مشارکت دارند.

او افزود: اعزام گروه‌های بزرگی از عناصر افراطی، اقدامی اطلاعاتی است که نظام‌ها و دولت‌ها مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. زیرا با قوانین بین‌المللی در تعارض است.

این منبع همچنین استفاده از سلفی‌های دستگاه اطلاعاتی آمریکا و سازمان‌های تروریستی برای مداخله نظامی را شکلی از جنگ‌های پنهانی توصیف کرد که به گفته او، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در منطقه اداره می‌کنند.

در همین زمینه، شبکه «شام تی‌وی» گزارش داده بود که سرتیپ خطاب مسئول گردآوری جنگجویان خارجی با ملیت‌هایی غیر از سوریه برای انتقال به یمن است.

بر اساس گزارش این شبکه، قرار است حقوق و دستمزدهای قابل‌توجهی به این افراد پرداخت شود، امکان انجام رایگان مناسک حج و عمره برای آن‌ها فراهم شود و خانواده‌هایشان نیز در مرحله‌ای که پس از برقراری ثبات توصیف شده است، به یمن منتقل شوند. این گزارش نگرانی‌هایی را درباره تکرار تجربه‌های تلخی مشابه آنچه در عراق رخ داد، برانگیخته است.

احتمال انتقال جنگجویان خارجی از سوریه به یمن

به گفته تحلیلگران متخصص در گروه‌های اسلام‌گرای سیاسی، احتمال انتقال «لشکر ۸۴» ارتش جولانی به یمن وجود دارد. یگانی که شامل جنگجویان اسلام‌گرای خارجی است که طی سال‌های گذشته به سوریه آمده‌اند.

این تحلیلگران معتقدند که حمایت از این گروه‌ها در سوریه پیش از سقوط حکومت بشار اسد از سوی شرکای ائتلاف مکه انجام می‌شد.

به باور آنان، انتقال هزاران جنگجو از میان اویغورها، ترکستانی‌ها، ازبک‌ها، تاجیک‌ها، افغان‌ها، چچنی‌ها، آلبانیایی‌ها و عرب‌هایی با ملیت‌های مختلف، فرصتی برای حکومت جولانی فراهم می‌کند تا از شر نیروهای خارجی‌ خلاص شود که به باری امنیتی و نظامی برای آن تبدیل شده‌اند. از نگاه این تحلیلگران، انتقال این نیروها به یمن می‌تواند امکان تشکیل ارتشی یکپارچه را برای حکومت جولانی، فراهم کند.

با این حال، ناظران در شهر صنعاء پایتخت یمن درباره خطر انتقال عناصر افراطی از سوریه به یمن هشدار می‌دهند. آنان به تحرکات عربستان در هفته‌های اخیر در استان‌های حضرموت و شبوه برای تشکیل تیپ‌هایی با عنوان «الویه التوحید» اشاره می‌کنند که بر مبنای فرقه‌ای سازمان‌دهی می‌شوند و ممکن است پوششی برای پذیرش صدها جنگجوی افراطی از سوریه باشند.

اتهام به عربستان درباره زمینه‌سازی برای جنگ فرقه‌ای در یمن

بر اساس اظهارات منابع آگاه، عربستان شمار زیادی مرکز ویژه آموزش سلفی‌گری در استان‌های جنوبی یمن تأسیس کرده و حمایت مالی گسترده‌ای از این مراکز به عمل می‌آورد تا هزاران جوان یمنی را جذب و از نظر فکری بسیج کند.

به گفته این منابع، این اقدامات بخشی از طرحی است که هدف آن در صورت ناکامی عربستان در دستیابی به اهداف نظامی خود در یمن، شعله‌ور کردن جنگی ویرانگر با ماهیت فرقه‌ای است.

این منابع معتقدند که حمایت عربستان از سازمان‌های تروریستی طی سال‌های گذشته، تبدیل سلفی‌گری در یمن از یک جریان دینی به بازوی نظامی جایگزین حزب «اصلاح» متحد سنتی عربستان و وابسته به اخوان‌المسلمین، گشودن شمار زیادی از مراکز آموزش وهابیت افراطی، حمایت از آن‌ها و تبدیلشان به مراکز جذب و بسیج نظامی نیروهای وابسته به ریاض، و همچنین انتقال جنگجویان افراطی خارجی از سوریه به استان‌های خارج از کنترل دولت یمن، بدون برنامه‌ریزی قبلی صورت نگرفته است.

به باور این منابع، مجموعه این اقدامات در چارچوب طرحی سعودی انجام می‌شود که هدف آن کشاندن یمن به یک منازعه فرقه‌ای طولانی‌مدت است. وضعیتی که می‌تواند این کشور را ضعیف و بی‌ثبات نگه دارد، مانعی امنیتی در برابر هرگونه تلاش برای سرمایه‌گذاری در منابع نفتی، گازی و معدنی آن ایجاد کند و برنامه‌های توسعه‌ای در دوران پس از جنگ را ناکام بگذارد.

نیروهای مسلح یمن حملات خود را در جبهه‌های داخلی تشدید کردند

نیروهای مسلح یمن دیروز دوشنبه حملات خود به مراکز تجمع نیروهای وابسته به عربستان در استان‌های شبوه، لحج و مأرب را افزایش دادند و هشت عملیات علیه این مراکز، انبارهای تسلیحاتی و تجهیزات و نیروهای تقویتی نظامی انجام دادند.

در همین چارچوب، این نیروها از طریق سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی خود، اعلام کردند که تجمع نیروهای دشمن سعودی را در اردوگاه «العلم» در استان شبوه واقع در شرق یمن با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

آن‌ها همچنین از اجرای شش حمله مشابه در مناطق «السقیا» و «رأس‌العاره» در غرب استان لحج و جنوب تنگه باب‌المندب و انجام عملیات هفتم در استان مأرب خبر دادند.

گزارش‌ها از کشته شدن حدود ۵۰ نفر در اردوگاه العلم

منابع محلی در استان «شبوه» یمن از کشته شدن حدود ۵۰ نفر از نیروهای وابسته به عربستان در حمله به اردوگاه «العلم» خبر دادند. به گفته یک منبع نظامی در جنوب یمن، این حمله دو ساعت پس از ورود یک کمیته نظامی سعودی به اردوگاه انجام شده است.

همچنین منابع محلی در استان مأرب اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن، اردوگاه «صحن الجن» مقر فرماندهی عملیات نظامی در شهر مأرب را با شش موشک بالستیک هدف قرار دادند.

به گفته این منابع، حمله به انفجارهای مهیبی در این مقر انجامید و احتمال می‌رود انبارهای تسلیحاتی هدف قرار گرفته باشند.

این عملیات پس از تحرک نیروهای وابسته به عربستان در جبهه «بیحان» در جنوب شهر «مأرب» و حرکت آن‌ها به سمت منطقه «الماس» در شرق این شهر انجام شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸