از بازرسی خانه تا تلاش برای سلب تابعیت؛ انتقاد اوباما از اقدامات دولت ترامپ علیه نماینده مسلمان کنگره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با انتقاد از اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره از ایالت مینه‌سوتا، هشدار داد که برخورد با مخالفان سیاسی به‌دلیل دیدگاه‌هایشان، اصول بنیادین دموکراسی آمریکا را تهدید می‌کند.

اوباما در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، تأکید کرد که دولت نباید افراد را صرفاً به‌دلیل مواضع سیاسی‌شان تحت پیگرد قرار دهد. او با اشاره به پرونده ایلهان عمر، اقدامات دولت ترامپ را نمونه‌ای از فشار گزینشی بر مخالفان سیاسی توصیف کرد و گفت چنین رویکردی باید فارغ از اختلاف‌نظرهای سیاسی، موجب نگرانی شهروندان آمریکایی شود.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین به تلاش‌ها برای سلب تابعیت ایلهان عمر و اخراج او از ایالات متحده اشاره کرد. به گفته او، عمر در ۱۲سالگی همراه پدرش وارد آمریکا شد و پنج سال بعد، زمانی که ۱۷ سال داشت، تابعیت آمریکایی را از طریق پدرش دریافت کرد. اوباما تأکید کرد که اگر عمر در آن زمان ۱۸ ساله بود، باید به‌طور مستقل برای دریافت تابعیت درخواست می‌داد؛ موضوعی که به گفته او در استدلال‌های دولت کنونی مورد توجه قرار گرفته است.

اوباما در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «این موضوع باید هر آمریکایی را خشمگین کند.» او با اشاره به انتقادهای مکرر عمر از دولت ترامپ گفت رئیس‌جمهور بارها این نماینده را هدف حملات خود قرار داده و او را فردی معرفی کرده است که به آمریکا تعلق ندارد.

اوباما افزود: «اکنون دولت تمام تلاش خود را برای اخراج این نماینده کنگره به کار گرفته است.»

بازرسی خانه ایلهان عمر توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا

این اظهارات در حالی مطرح شده است که بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکایی، مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) روز دوشنبه هفتۀ پیش ۱۲ اکتبر در واشنگتن را بازرسی کردند. این اقدام چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره صورت گرفت؛ انتخاباتی که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود.

مقام‌های آمریکایی در ماه سپتامبر از آغاز تحقیقاتی درباره احتمال تخلف در مدارک مهاجرتی عمر هنگام ورود به آمریکا خبر داده بودند. با این حال، خود او و نمایندگانش بارها اتهامات مربوط به تقلب را رد کرده‌اند. اوباما با اشاره به این پرونده هشدار داد که به‌کارگیری قدرت دولت فدرال علیه یک نماینده منتخب، صرفاً به‌دلیل انتقاد از رئیس‌جمهور، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول دموکراتیک در آمریکا ایجاد می‌کند.

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