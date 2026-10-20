به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، در سفری اعلام‌نشده به سرزمین‌های اشغالی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، هدف از این سفر، گفت‌وگو درباره امکان ازسرگیری عملیات نظامی بوده است. آکسیوس جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات منتشر نکرده.

این رسانه همچنین گزارش داد که این دیدار تنها هشت روز پیش از برگزاری انتخابات در اراضی اشغالی انجام شده است؛ موضوعی که بر اهمیت سیاسی این تحولات در آستانه انتخابات می‌افزاید.

بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ پیش از این نیز با نتانیاهو درباره احتمال اجرای عملیات نظامی جدید علیه ایران، پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل، گفت‌وگو کرده بود.

هنوز جزئیات مشخصی از این دیدار توسط پنتاگون یا دفتر بنیامین نتانیاهو ارائه نشده است.

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