اقدام ترامپ برای تسلیم کردن زلنسکی؛ حمایت از اوکراین محدود شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از شبکه الجزیره، پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام اوکراینی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا حمایت از اوکراین را محدود کرده تا ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین را به پذیرش توافقی وادار کند که شامل امتیازدهی به روسیه می شود.

به گفته این مقام‌ها، ذخایر اوکراین از موشک‌های رهگیر پاتریوت که آمریکا در اختیار این کشور قرار داده، در آستانه اتمام است.

آن‌ها همچنین اعلام کردند که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز با تحویل موشک‌های پاتریوت به کی‌یف موافقت نکرده است؛ این در حالی است که برخی کشورهای عضو ناتو هزینه این موشک‌ها را پرداخت کردند.

بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مشاور و فرستاده ویژه ترامپ بار دیگر از اوکراین خواسته‌اند حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.

زلنسکی نیز پیشنهاد داده است که کی‌یف در ازای دریافت موشک‌های پاتریوت، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند؛ اما به گفته مقام‌های اوکراینی، ویتکاف و کوشنر تمایلی به پذیرش این پیشنهاد نشان ندادند.

از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از چند مقام اوکراینی گزارش داد که آنها گفته اند که تردید داریم واشنگتن دست‌کم تا زمانی که ترامپ در قدرت است، به ما کمک کند.

خبر آکسیوس درحالی منتشر می شود که رئیس‌جمهور اوکراین دوشنبه شب اعلام کرد که کی‌یف ممکن است در صورت دریافت کمک آمریکا برای تأمین موشک‌های سامانه پدافندی پاتریوت، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.



آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد استیو ویتکاف امروز سه‌شنبه در اسلو، پایتخت نروژ، با ولودیمیر زلنسکی دیدار می‌کند.



این مقام آمریکایی افزود گفتگوهای اسلو با هدف هماهنگی درباره پیشنهادی انجام می‌شود که ممکن است زمینه‌ساز ازسرگیری مذاکرات با روسیه شود.



این مقام آمریکایی گفت که ویتکاف پس از سفر به اسلو، راهی روسیه خواهد شد تا پیشنهادهایی را با هماهنگی اوکراین و کشورهای اروپایی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه ارائه کند.

این مقام آمریکایی ادعا کرد هدف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط لازم برای برقراری صلحی پایدار میان روسیه و اوکراین است.

یک مقام آمریکایی همچنین به اکسیوس گفت نمایندگان واشنگتن، کی‌یف و اروپا طی هفته گذشته تلاش‌های خود را برای تدوین پیشنهادهای صلح تشدید کرده‌اند.

این مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده اعلام کرد که ترامپ دستور انجام تلاش‌های گسترده برای تدوین یک پیشنهاد جامع صلح میان روسیه و اوکراین را صادر کرده است.

به ادعای این مقام آمریکایی، هدف ترامپ پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و فراهم کردن شرایط برای دستیابی به صلحی پایدار است.

این مقام همچنین گفت استیو ویتکاف و جرد کوشنر روز یکشنبه با زلنسکی گفت‌وگو کردند تا روند پیشرفت کار را بررسی و درباره گام‌های بعدی تبادل نظر کنند.

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