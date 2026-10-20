به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیل‌گران آمریکایی در برنامه «دوشنبه‌های سیاسی» (Politics Monday) شبکه پی‌بی‌اس (PBS NewsHour)، به بررسی سقوط بی‌سابقه میزان محبوبیت دونالد ترامپ و تأثیرات مخرب آن بر موقعیت انتخابی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای پرداختند. در این گفتگو، تمارا کیث از رادیوی ملی آمریکا (NPR) و کری دن از نشریه تحلیلی کوک پولیتیکال رپورت، ابعاد جدیدی از نظرسنجی‌های ملی، افت جایگاه رئیس‌جمهور و ناتوانی او در همراه کردن بدنه غیررادیکال حزب را تشریح کردند.

بر اساس جدیدترین نظرسنجی مشترک واشنگتن‌پست، ای‌بی‌سی نیوز و ایپسوس، میزان رضایت عمومی از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۳ درصد تنزل یافته که پایین‌ترین حد در هر دو دوره ریاست‌جمهوری وی محسوب می‌شود.

در تحلیل‌های انتخاباتی، میزان محبوبیت رئیس‌جمهور مستقیماً بر مقبولیت کلی حزب او تأثیر می‌گذارد؛ از این‌رو افت بی‌سابقه رضایت از ترامپ، او را به یک بار سنگین و نقطه ضعف سیاسی برای نامزدهای جمهوری‌خواه در حوزه‌های انتخابی رقابتی تبدیل کرده است.

این نارضایتی حتی به بدنه حزبی نیز سرایت کرده، به‌طوری که تقریباً نیمی از جمهوری‌خواهان غیر وابسته به جریان MAGA از عملکرد او ابراز نارضایتی می‌کنند. برآیند این ریزش آراء و عدم همراهی بدنه سنتی باعث شده که در آستانه انتخابات ماه نوامبر، دموکرات‌ها به یک برتری ۸ درصدی در سطح ملی دست یابند؛ موضوعی که نگرانی‌های عمیقی را در اردوگاه جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت و کرسی‌های کنگره برانگیخته است.

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رکورد جدید افت محبوبیت و شکاف عمیق در بدنه حزب جمهوری‌خواه

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ترامپ به یک بار سیاسی سنگین برای نامزدهای جمهوری‌خواه در حوزه‌های انتخابی رقابتی تبدیل شده است. در حالی که وی در ماه سپتامبر طی نشستی در کاخ سفید وعده داده بود برای حمایت از نامزدها به ۳۵ حوزه انتخابی حساس سفر کند، تحلیل سفرهای اخیر او نشان می‌دهد که به کمتر از یک‌سوم این مناطق رفته و ترجیح داده است به ایالت‌ها و حوزه‌های کاملاً متمایل به جمهوری‌خواهان پناه ببرد.

گزارش‌های نظرسنجی واشنگتن‌پست حاکی از شکافی حاد در بدنه حزب است؛ به‌طوری که او اگرچه حمایت ۹۴ درصدی طرفداران جنبش MAGA را با خود دارد، اما در جلب نظر سایر جمهوری‌خواهان ناموفق بوده است. تقریباً نصف رأی‌دهندگان جمهوری‌خواهی که تعلق خاطری به جریان MAGA ندارند، نارضایتی خود را از عملکرد وی اعلام کرده‌اند که این مسئله استراتژی حزب برای تجهیز رأی‌دهندگان سنتی را با دشواری جدی روبرو ساخته است.

شواهد موجود نشان می‌دهد که دموکرات‌ها حتی در ایالت‌های سنتاً متمایل به جمهوری‌خواهان، نظیر اوهایو، تحرک سیاسی چشمگیری ایجاد کرده‌اند. حجم بی‌سابقه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های تبلیغاتی در رقابت‌های مجلس سنای اوهایو تزریق شده است که نشان‌دهنده تغییر نقشه انتخابی کشور و تبدیل مناطقی غیرمنتظره به میدان‌های نبرد سخت سیاسی است.

تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران و تلاش ناکام ترامپ برای فرافکنی

در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی، ترامپ با تشدید درگیری‌ها با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بر سر دسترسی به ارتباطات ماهواره‌ای نظامی، تلاش کرده است مسئولیت جهش قیمت سوخت را متوجه بحران اوکراین کند. با این حال، کارشناسان برنامه تأکید کردند که این فرافکنی نزد افکار عمومی خریدار نداشته و شهروندان آمریکایی علت اصلی فشار اقتصادی را در جای دیگری می‌جویند.

رأی‌دهندگان آمریکایی خط پیوند مستقیمی میان جنگ علیه ایران و افزایش شدید قیمت بنزین و سوخت ترسیم کرده‌اند. بررسی هزینه‌کردهای تبلیغاتی نشان می‌دهد که در برابر تنها ۲ میلیون دلار تبلیغات مرتبط با اوکراین، بیش از ۸۰ میلیون دلار صرف آگهی‌های مرتبط با جنگ ایران و قیمت سوخت شده است که نشان از تمرکز افکار عمومی بر تبعات تورمی این بحران دارد.

تلاش‌های ناگهانی ترامپ برای کاستن از فشار بحران انرژی، از جمله اعلام معامله برای خرید گازوئیل از روسیه، به عنوان حرکتی شتاب‌زده و نشانه‌ای از آشفتگی در مدیریت اقتصادی تعبیر شده است. این اقدامات نتوانسته است خطاهای تصمیم‌گیری دولت او و تبعات سنگین جنگ ایران بر سفره مردم را پنهان سازد و تنها استیصال واشنگتن در مهار تورم سوخت را نمایان کرده است.

اولویت‌های غیرضروری در اوج بحران معیشتی شهروندان

در شرایطی که ضعف‌های ساختاری و پیامدهای اقتصادی جنگ فشار بی‌سابقه‌ای بر افکار عمومی وارد کرده، تمرکز ترامپ بر پروژه‌های شخصی نظیر بازسازی زمین گلف عمومی «ایست پوتوماک» در واشنگتن و پرونده‌های حقوقی مربوط به آن، خشم مجدد شهروندان را برانگیخته است. وی متهم است که با زیر پا گذاشتن چارچوب‌ها و قوانین، اولویت‌های حاکمیتی را به مسائل حاشیه‌ای تنزل داده است.

بازخورد رأی‌دهندگان حاکی از سرخوردگی عمیق از دولت ترامپ است؛ به‌طوری که شهروندان معترض می‌پرسند چرا در حالی که مردم میان پرداخت قبوض گرمایشی و خرید مایحتاج غذایی سردرگم هستند، رئیس‌جمهور وقت خود را صرف پروژه‌های زیباسازی و زمین گلف می‌کند. این تعارض و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای معیشتی، تصویر نمادینی از ضعف اجرایی و گسست دولت آمریکا از واقعیت‌های ملموس جامعه را به نمایش گذاشته است.

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