فراخوان الازهر برای پایان دادن به جنگ، مسئولانه و شجاعانه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید علی فضل‌الله، روحانی بارز شیعی لبنانی، با شیخ حسن البغدادی، عضو شورای مرکزی حزب‌الله، دیدار و درباره برخی مسائل فکری، فرهنگی و اسلامی و همچنین راه‌های تقویت وحدت ملی و اسلامی رایزنی کرد.

فضل‌الله فراخوان احمد الطیب، شیخ الازهر، برای پایان دادن به جنگ و اختلاف بین کشورهای عربی و اسلامی را درخواستی برادرانه دانست و از این کشورها خواست برادری را در اولویت قرار دهند و با تقویت گفت‌وگو و تفاهم، صدای خرد را در میان خود بلند کنند.

سید فضل‌الله این دعوت را موضعی مسئولانه دانست که منعکس‌کننده آگاهی و شجاعت است و صدای عقل و خرد را در مواجهه با کسانی که فتنه و تفرقه را دامن می‌زنند، به گوش می‌رساند.

در این دیدار، سید فضل‌الله بر لزوم اتخاذ گفتمانی منطقی و محترمانه در خطاب به دیگران و پرهیز از تحریک فرقه‌گرایی، تعصب و تشدید تنش‌های مذهبی، به‌ویژه با توجه به مرحله حساس کنونی، تأکید کرد و اعلام داشت: این مرحله نیازمند خرد، بصیرت و تدبیر بیشتری در مواجهه با تلاش‌های مداوم برای ایجاد اختلاف، به‌ویژه بین مسلمانان است.

الازهر مصر روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان، علما و دانشمندان و خیرخواهان و دلسوزان کشورهای اسلامی و عربی شد تا با میانجیگری برای حل و فصل اختلافات، بحران‌ها و خاموش کردن آتش درگیری‌ها، نزدیک کردن دیدگاه‌ها، پایان دادن به اختلافات موجود میان فرزندان دین و امت واحد تلاش و از خون‌ریزی بیشتر جلوگیری کنند.

الازهر تأکید کرد که شیخ احمد الطیب آمادگی کامل دارد تمام تلاش خود را برای کمک به فعالیت این کمیته به کار بندد و اطمینان دارد که همه طرف‌ها از توانایی و حکمت لازم برای عبور از اختلافات و فراموش کردن گذشته به منظور جلوگیری از ریختن خون و حفظ جان بی‌گناهان برخوردارند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور، با اعزام نیرو به عربستان موافقت کرد.

در همین ارتباط، انجمن علمای یمن با استقبال از فراخوان احمد الطیب برای پایان دادن به جنگ و اختلاف در جهان اسلام، ضمن تأکید بر آمادگی برای تعامل مثبت با این ابتکار، با پیشنهاد اعزام هیأتی از شخصیت‌های عربی و اسلامی به یمن برای گفت‌وگو و کمک به حل اختلافات موافقت کرد.

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