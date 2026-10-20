ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان، غیرشرعی و مغایر با اصول آزادی است/ حقوق بانوان را نقض نکنید!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج فقیهی در ابتدای درس خارج خود در مسجد اعظم، با ابراز تأسف شدید نسبت به تصمیم دولت آذربایجان در ممنوعیت حجاب در مدارس، این اقدام را غیرشرعی، غیرقانونی و مغایر با اصول آزادی دانست.

وی با طرح این پرسش که به چه مناسبت، کشور آذربایجان، حجاب را ممنوع می‌کند، تأکید کرد: کشوری که اکثریت مردم آن مسلمان‌اند و با عنایت به اینکه علمای شیعه و علمای اهل‌ تسنّن بر وجوب حجاب اتفاق نظر دارند، چگونه می‌تواند چنین حکم خلاف شرعی را صادر کند؟

آیت‌الله فقیهی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعاهای مکرر دولت‌های غربی و کشورهای مترقی درباره آزادی، افزود: این‌ رفتار حتی با نظر کشورهای باصطلاح مترقّی که فریاد آزادی در پوشش سر می‌دهند در تناقض است.

استاد درس خارج حوزه، با بیان اینکه مردم مسلمان آذربایجان، در مضیقه‌اند و این فشارها زیبنده یک کشور اسلامی نیست، خطاب به مسئولان آذربایجان بیان داشت: این ممنوعیت ناشایست را بردارید و ان‌شاءالله به زودی به مسیر صحیح آزادی و اعطای حقوق بانوان بازگردید.

..............

پایان پیام