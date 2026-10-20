افشای جزئیات جدید از نشست نتانیاهو و وزیر جنگ آمریکا؛ حضور نمایندگان امارات و کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از برگزاری نشست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در پایگاه هوایی عوفدا در جنوب سرزمین‌های اشغالی با حضور نمایندگانی از امارات و چند کشور منطقه خبر دادند؛ نشستی که به گفته یکی از شبکه‌های تلویزیونی عبری، محرمانه و حساس بوده است.

به گزارش رسانه‌های عبری، این دیدار روز دوشنبه و در جریان سفر اعلام‌نشده هگست به سرزمین‌های اشغالی برگزار شد. پایگاه خبری آکسیوس پیش‌تر به نقل از دو منبع مطلع از دیدار وزیر جنگ آمریکا با نتانیاهو خبر داده بود؛ گزارشی که شبکه الجزیره نیز به آن استناد کرد.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که هگست در جریان این سفر حدود دو ساعت با نتانیاهو دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، علاوه بر نمایندگان کشورهای عربی و منطقه، مسئولان نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی نیز در این نشست حضور داشتند. با این حال، در گزارش‌های منتشرشده جزئیات بیشتری درباره هویت سایر شرکت‌کنندگان یا موضوعات مطرح‌شده در جلسه ارائه نشده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نحوه سفر نتانیاهو به محل برگزاری نشست اشاره کرد و گزارش داد که وی برخلاف روال معمول، به‌جای سفر زمینی، با پروازی غیرمعمول و مستقیم از فرودگاه بن‌گوریون به پایگاه نیروی هوایی عوفدا در جنوب رفت. این شبکه نشست مذکور را «محرمانه و حساس» توصیف کرد.

تاکنون در اطلاعات ارائه‌شده از سوی این رسانه‌ها، جزئیات رسمی درباره دستور کار نشست، هویت همه نمایندگان خارجی حاضر یا نتایج گفت‌وگوها منتشر نشده است.

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