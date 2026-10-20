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محافل عزاداری فاطمیه اول در حرم بانوی کرامت اعلام شد

۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
کد مطلب: 1880445
محافل عزاداری فاطمیه اول در حرم بانوی کرامت اعلام شد

مراسم عزاداری شب‌های فاطمیه اول از ۳۰ مهرماه به مدت ۵ شب با سخنرانی خطبا و مداحی مادحان اهل‌بیت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل عزاداری و سوگواری ایام فاطمیه اول به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) در حرم بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش محافل ظهرهای حرم مطهر از روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه به مدت ۵ روز بعد از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری و مداحی محمود بذری، سید جواد میرجعفری، یاسین شیخ‌زاده، رضا ایزدی و رسول محمدی برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری شب‌ها بعد از نماز عشا نیز از پنجشنبه ۳۰ مهرماه به مدت ۵ شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسین راجی و مداحی عباس حیدرزاده، علی مالکی نژاد، علی حبیب زاده، مسعود زمانی، سیدمحسن بنی‌فاطمه و محمد وفانیا در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

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