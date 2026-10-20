طلیعه ورود به حوزه‌ علمیه با حضور ۶۰۰ بانوی طلبه در حرم حضرت معصومه(س) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش طلیعه حضور طلاب جدیدالورود حوزه‌های علمیه خواهران قم پیش از ظهر امروز با حضور ۶۰۰ طلبه در شبستان حضرت زهرا(س) آستان مقدس بانوی کرامت برگزار شد.

زهرا سادات مؤمنی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران قم در ابتدای این همایش با بیان اینکه تربیت بانوان فرهیخته و آشنا با معارف الهی از ضرورت‌های نظام اسلامی است، گفت: این بستر ارزشمند به برکت مجاهدت‌های امامین انقلاب و خون شهدا فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه تحصیل در حوزه های علمیه و فراگیری علوم دینی برای بانوان و دختران در نظام اسلامی به دلیل نقش بی بدیل بانوان در پیشبرد امور یک ضرورت و رسالت فرهنگی است، تصریح کرد: بانوان فرهیخته و مومن نقش مهمی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی داشته اند و دشمن همواره تلاش کرده تا به طرق مختلف بانوان را از صحنه فرهنگی و به ویژه فرهنگ دینی دور کند.

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وی افزود: بانوی آشنا به معارف دینی ضمن خودشناسی نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی دارد؛ بنابراین چنین بانویی با تربیت نسل فرهیخته و هدایت‌گری نسل جدید بستر نشر ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی را فراهم می کند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران قم با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب بارها بر نقش بی‌بدیل زنان در جامعه تأکید کرده حضور زنانِ عالم و بصیر در حوزه‌ها را تضمین‌کننده سلامت اعتقادی خانواده و جامعه عنوان کرده اند، گفت: امام خامنه ای شهید در رهنمودهای خود همواره تأکید داشتند که «زن با آگاهی از معارف دین، می‌تواند نقش مؤثری در ترویج سبک زندگی اسلامی و مقابله با هجمه‌های فرهنگی ایفا کند».

مومنی بانوان طلبه حوزوی را پرچمداران ترویج اندیشه و مکتب انقلاب اسلامی در جهان عنوان کرد، و ادامه داد: بانوان فرهیخته حوزوزی با تبیین اندیشه ناب اسلامی به درستی در سطح جهان می توانند نقش موثری در معرفی اسلام اصیل به دیگر بانوان جهان داشته باشند و با معرفی اسلام ناب محمدی و الگوهای تراز زن مسلمان دیدگاه غلط غربی را به چالش بکشند.

وی یادآور شد: بانوان فرهیخته حوزوی پرچمدار جهاد تبیین و مقاومت بوده و به جز نقش هدایت‌گری در عرصه مقاومت نیز پیشگام هستند.

وی ادامه داد: بانوان حوزوی همواره یاریگر امامین انقلاب بوده اند و با حضور سازنده و پرشور خود در میدان نه تنها زمینه حضور خانواده‌ها را تقویت کرده بلکه بسترساز و پیشگام مقاومت در میدان نیز هستند.

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در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر قائمی، استاد اخلاق حوزه‌های علمیه نیز با تأکید بر نقش بی بدیل بانوان در عرصه تعلیم و تربیت، بانوان حوزوی را پیشگامان عرصه تعلیم و تربیت دینی عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، آشنایی بانوان با علوم و معارف دینی را بسترساز تحولات مهمی در عرصه داخلی و جهانی عنوان کرد و افزود: بانوان طلبه همانطور که امروز در میدان جهاد و تبیین پیشگام هستند در عرصه مقاومت نیز پیشگام مردان جامعه اسلامی شده اند.

استاد اخلاق حوزه علمیه با بیان اینکه اسلام جایگاه بانوان را در عرصه خلقت، جایگاهی بی بدیل قرار داده است، گفت: بانوان باید با تسلط بر علوم و معارف اسلامی بستر ترویج علوم و معارف اسلامی را در میان دیگر زنان فراهم کرده و با آشنا کردن و هدایت‌گری بانوان زمینه تعالی اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام قائمی تحصیل در حوزه های علمیه و درس طلبگی را سربازی امام زمان عنوان کرد و یادآور شد: بانوان طلبه باید از این فرصت بسیار عظیم برای خودسازی و تعالی تمدنی بهره گرفته و بسترساز ظهور امام زمان(عج) شوند.

گفتنی است اجرای تئاتر، قرائت میثاق نامه، غبارروبی آستان مقدس بانوی کرامت و روایتگری از دیگر برنامه‌هایی بود که در این همایش برای طلاب جدید الورود خواهر حوزه‌های علمیه قم در سال جدید برگزار شد.

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