رقابت نوجوانان و جوانان گیلانی در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام رضا حاجتی، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان امروز سه‌شنبه، 28 مهر 1405 با اشاره به آغاز مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی "مدهامتان" در گیلان گفت: این رویداد بزرگ معنوی فردا (چهارشنبه،۲۹ مهر) با حضور شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوع قرآنی و فرهنگی، به میزبانی مسجد الهادی(ع) و کانون فرهنگی هنری باب‌الحوائج(ع) رشت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور چشمگیر اهالی مسجد در این دوره از مسابقات، از رقابت ۲۹ تیم خبر داد و افزود: بالغ بر ۲۹۰ نفر از خواهران و برادران قرآنی مساجد استان در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال، در عرصه‌ای پرشور به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

حجت الاسلام حاجتی اذعان کرد: این رقابت معنوی در رشته‌های مختلف از جمله قرائت تحقیقی، قرائت ترتیل، حفظ عمومی (در سطوح یک جزء، سه جزء و پنج جزء)، حفظ تخصصی (در سطوح ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم)، اذان، مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی شامل (خوشنویسی و نقاشی آیات)، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزیدگان این مرحله جواز حضور در مرحله کشوری را کسب خواهند کرد، اظهارکرد: با پایان یافتن این رقابت‌ها، در هر رشته یک نفر به عنوان چهره برتر انتخاب شده و به مرحله کشوری که به میزبان استان همدان برگزار خواهد شد، اعزام می‌گردند.

حجت‌الاسلام حاجتی در پایان، برگزاری رویدادهایی چون «مدهامتان» را بسترساز تقویت پیوند عمیق میان مساجد و نسل جوان دانست و خاطرنشان کرد: این مسابقات ارزشمند، علاوه بر گسترش فعالیت‌های جمعی قرآنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت و استمرار جریان‌های اصیل قرآنی در بطن جامعه و مساجد ایفا می‌کند.

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