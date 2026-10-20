سبک زندگی حضرت زهرا(س) باید در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما جاری باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر خلج در محفل معارفی دوشنبه شب حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان الگوی امام زمان(عج) و همه مؤمنان، بر ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت در تلاوت قرآن، انفاق، توجه به زیردستان، دیگرخواهی و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد.

حضرت زهرا(س)، الگویی برای همه مؤمنان

خلج در ابتدای سخنان خود با اشاره به آیات قرآن کریم درباره الگوهای الهی، اظهار داشت: خداوند متعال پیامبر اکرم(ص)، حضرت ابراهیم(ع) و برخی دیگر از بندگان برگزیده خود را به‌عنوان الگو معرفی کرده است؛ همچنین در سوره تحریم، حضرت آسیه و حضرت مریم(س) به‌عنوان نمونه‌هایی برای مؤمنان معرفی شده‌اند.

وی افزود: در دوران غیبت نیز وجود مقدس امام زمان(عج) الگوی بشریت است و آن حضرت در روایتی، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی نیکو برای خود معرفی می‌کنند. ازاین‌رو، ایام فاطمیه فرصت مناسبی برای بازخوانی سبک زندگی بانوی دو عالم و تلاش برای پیاده‌کردن آموزه‌های ایشان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه سبک زندگی انسان را می‌توان در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی کرد، تصریح کرد: محبت به حضرت زهرا(س) زمانی در زندگی ما نمود واقعی پیدا می‌کند که رفتار، روابط خانوادگی و تعاملات اجتماعی خود را با سیره آن حضرت هماهنگ کنیم.

انس با قرآن؛ از مهم‌ترین جلوه‌های سیره حضرت زهرا(س)

خلج با اشاره به علاقه و انس فراوان حضرت فاطمه زهرا(س) با قرآن کریم گفت: تلاوت قرآن یکی از ویژگی‌های برجسته زندگی آن حضرت بود و شایسته است کسانی که به اهل‌بیت(ع) علاقه دارند، برای انس روزانه با قرآن برنامه‌ای مشخص داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه لازم نیست همه افراد از ابتدا مقدار زیادی قرآن بخوانند، افزود: مهم آن است که تلاوت قرآن به عادتی مستمر در زندگی تبدیل شود؛ حتی خواندن چند صفحه در روز، اگر با استمرار همراه باشد، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر با آموزه‌های الهی و اصلاح رفتار انسان را فراهم کند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به سفارش امیرالمؤمنین علی(ع) به فرزندانشان درباره توجه به قرآن اظهار داشت: قرآن تنها کتابی برای تلاوت نیست، بلکه راهنمای زندگی است و در زمینه اخلاق، گفتار، رفتار، معاشرت و شیوه مواجهه با مشکلات به انسان جهت می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به سفارش نقل‌شده از حضرت زهرا(س) درباره تلاوت قرآن و دعا در کنار مزار ایشان، خاطرنشان کرد: این توصیه، اهمیت انس با قرآن و دعا را در زندگی و حتی در مواجهه با مرگ و آخرت نشان می‌دهد.

انفاق؛ بخشیدن از داشته‌ها برای گره‌گشایی از دیگران

خلج در ادامه با اشاره به روحیه انفاق و بخشندگی حضرت زهرا(س) بیان کرد: انفاق تنها به پول و دارایی مالی محدود نیست؛ خداوند به انسان‌ها نعمت‌های گوناگونی مانند آبرو، دانش، توانایی، اعتبار اجتماعی و قدرت حل مشکلات دیگران عطا کرده است و هر فرد می‌تواند متناسب با امکانات خود در رفع گرفتاری دیگران سهیم باشد.

وی افزود: گاهی یک نفر با استفاده از اعتبار و آبروی خود می‌تواند اختلاف میان دو خانواده را برطرف کند، فردی را به کار معرفی کند یا برای حل مشکل یک انسان گرفتار واسطه شود. این اقدامات نیز جلوه‌هایی از انفاق و کمک به دیگران است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به ماجرای اطعام نیازمندان از سوی خانواده امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) گفت: در آیات سوره انسان، از اطعام نیازمند، یتیم و اسیر به‌عنوان یکی از جلوه‌های برجسته نیکوکاری یاد شده است؛ رفتاری که نشان می‌دهد خانواده اهل‌بیت(ع) حتی در شرایط محدودیت، دیگران را بر آسایش خود مقدم می‌داشتند.

وی با بیان روایتی از بخشش گردنبند حضرت زهرا(س) برای کمک به فردی نیازمند، اظهار داشت: در این ماجرا، گردنبند پس از خریداری از سوی یکی از یاران پیامبر(ص)، به پیامبر و سپس به حضرت زهرا(س) بازگردانده شد و آن حضرت نیز فردی را که آن را آورده بود، آزاد کردند. این روایت، نمونه‌ای از زنجیره بخشندگی و برکت انفاق در سیره اهل‌بیت(ع) است.

خلج تأکید کرد: انسان نباید تصور کند که با بخشیدن دارایی یا صرف وقت و توان خود برای دیگران، چیزی را از دست می‌دهد؛ بلکه انفاق در راه خدا می‌تواند زمینه افزایش برکت و رشد معنوی انسان را فراهم کند.

توجه به زیردستان در خانواده و محیط کار

وی یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته سیره حضرت زهرا(س) را توجه به زیردستان و رعایت انصاف در روابط دانست و گفت: در خانواده، همسر و فرزندان و در محیط کار، افرادی که مسئولیت اداره یا مجموعه‌ای را بر عهده دارند، باید به شرایط و توان دیگران توجه کنند و از تحمیل بی‌دلیل فشار بر آنان بپرهیزند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به تقسیم کار میان حضرت زهرا(س) و خدمتکار ایشان، فضه، بیان کرد: در نقل‌های مربوط به زندگی آن حضرت آمده است که کارهای خانه میان ایشان و فضه تقسیم می‌شد تا هر دو فرصت استراحت و عبادت داشته باشند.

وی افزود: این رفتار به ما می‌آموزد که در زندگی خانوادگی و اجتماعی، مسئولیت‌ها باید با توجه به توان افراد تقسیم شود و صاحبان مسئولیت، خود را از دیگران جدا ندانند.

دیگرخواهی؛ مقدم‌دانستن نیاز دیگران بر خواسته‌های شخصی

خلج با تأکید بر ضرورت پرهیز از خودمحوری اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های انسان رشدیافته آن است که تنها به خواسته‌ها و منافع خود توجه نکند، بلکه نیازهای اطرافیان را نیز ببیند و برای آسایش و حل مشکلات آنان تلاش کند.

وی با اشاره به روایتی از امام حسن مجتبی(ع) درباره عبادت شبانه حضرت زهرا(س) افزود: در این روایت، امام حسن(ع) مشاهده می‌کنند که مادر بزرگوارشان در حال دعا برای دیگران هستند و نامی از خود به میان نمی‌آورند. هنگامی که علت این رفتار پرسیده می‌شود، بر مقدم‌داشتن همسایگان بر خود تأکید می‌شود.

سخنران حرم مطهر این رفتار را نمونه‌ای از روحیه دیگرخواهی حضرت زهرا(س) دانست و تصریح کرد: الگوگیری از آن حضرت اقتضا می‌کند که در دعاها، تصمیم‌ها و رفتارهای روزمره، دیگران را نیز در نظر داشته باشیم و نسبت به نیازهای خانواده، همسایگان و جامعه بی‌تفاوت نباشیم.

الگوگیری عملی از سیره بانوی دو عالم

خلج در پایان با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و حضور زائران در حرم مطهر بانوی کرامت، بر ضرورت تبدیل محبت اهل‌بیت(ع) به رفتارهای عملی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: انس روزانه با قرآن، کمک به نیازمندان، استفاده از آبرو و توانایی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم، رعایت انصاف در روابط خانوادگی و کاری و مقدم‌داشتن دیگران در موارد لازم، از جمله آموزه‌هایی است که می‌توان از سیره حضرت زهرا(س) آموخت و در زندگی امروز به کار بست.

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