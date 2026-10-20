به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول با حضور اقشار مختلف مردم و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع)، در آستان مقدس حضرت فاطمه اخری(س) رشت برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان به ایراد سخنرانی می‌پردازد و حاج ابوذر بیوکافی نیز در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به مداحی و مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

این مراسم از چهارشنبه ۲۹ مهرماه به مدت چهار شب، از ساعت ۲۱:۴۵ در آستان مقدس حضرت فاطمه اخری(س) رشت برگزار می‌شود و فرصتی برای سوگواری، بهره‌مندی از معارف اهل‌بیت(ع) و تجدید میثاق با سیره و آموزه‌های بانوی دو عالم فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه به همت هیئت ضد استکباری ثارالله(ع) رشت و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت برگزار می‌شود و عموم علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم عزاداری دعوت شده‌اند.

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