به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ پژوهشی «کتابشناسی وعده صادق» توسط دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دبیرخانه «دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر»، به انجام رسید.

این پژوهش با عنوان «کتابشناسی تحلیلی تولیدات مکتوب درباره وعده صادق؛ از مقاومت لبنان (۱۳۸۵) تا دفاع مقدس در برابر اسرائیل و آمریکا (۱۴۰۳–مهر ۱۴۰۵)» تدوین شده است.

در معرفی این طرح آمده است: این پژوهش، نقشه کتابشناختی از تولیدات مکتوب درباره «وعده صادق» است؛ از مقاومت اسلامی لبنان در جنگ ۳۳روزه (۱۳۸۵) تا دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز اسرائیل و آمریکا (۱۴۰۳–۱۴۰۵). پیکره مورد مطالعه ۳۶۹ مدخل منتشرشده در ایران را دربرمی‌گیرد که بر پایه اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها ــ زمان نشر، جغرافیای چاپ، ناشران و گونه‌های موضوعی ــ تحلیل شده است.

بر اساس این گزارش، کتابشناسی با موضوع وعده صادق را می‌توان نقشه‌ای اولیه و پرسش‌ساز برای آغاز پژوهش‌های تطبیقی، تحلیل شبکه ناشران و مطالعه عمیق‌تر ادبیات مقاومت در نظر گرفت.

همچنین اعلام شده است که یافته‌های این پژوهش به‌زودی ابتدا در قالب یک سخنرانی علمی ارائه خواهد شد و قالب نهایی طرح به صورت کتاب منتشر می‌شود.

گفتنی است دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر به دبیری دکتر محمد نجاری، به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور، در همه حوزه‌های هنر و پژوهش علوم‌انسانی و هنر برگزار می‌شود.

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