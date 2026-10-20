سینمای مقاومت باید حافظه تاریخی ملت ایران را برای جهان روایت کند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، روز سه‌شنبه در فرهنگسرای مقاومت برگزار شد. این نشست با حضور فرزند سرلشکر شهید امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده شهید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه بود و در ابتدای آن، دبیر جشنواره به تشریح نگاه این رویداد به مفهوم مقاومت، جایگاه سینما در روایت تجربه‌های تاریخی و برنامه‌های پیش‌روی جشنواره پرداخت.

یادبود شهدایی که همراه جشنواره مقاومت بودند

غفاری‌قدیر در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدایی که همواره همراه و یاور جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت بوده‌اند، از شهید سلامی، شهید امیرعلی حاجی‌زاده و شهید قاسم سلیمانی یاد کرد و به نقش و همراهی آنان در حمایت از جشنواره و حوزه سینما و هنر پرداخت.

وی با اشاره به سخنرانی شهید سلامی در اختتامیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، از آن به‌عنوان سخنرانی‌ای اثرگذار درباره هنر یاد کرد و گفت که این شهید بزرگوار در آن مراسم، با نگاهی عمیق به جایگاه هنر، مطالبی مطرح کرده بود که همچنان برای فعالان این عرصه قابل توجه است.

دبیر جشنواره مقاومت همچنین با اشاره به همراهی شهید قاسم سلیمانی با این رویداد اظهار کرد: شهید سلیمانی با علاقه‌ای مثال‌زدنی به فیلم و فیلم‌سازان توجه داشت و پس از جشنواره هجدهم نیز بر ضرورت فراهم شدن فرصت‌هایی برای نشست و گفت‌وگو با فعالان حوزه سینما تأکید می‌کرد. به گفته غفاری‌قدیر، شهید سلیمانی از برگزاری جشنواره هجدهم به وجد آمده بود و تمایل داشت ارتباط و گفت‌وگوی بیشتری میان او و اهالی سینما شکل بگیرد.

وی در ادامه از شهید امیرعلی حاجی‌زاده به‌عنوان یکی دیگر از حامیان جشنواره یاد کرد و گفت: ایشان با بزرگواری، راهنمایی‌های ارزشمندی در حوزه سینما و هنر ارائه می‌کردند. هر زمان تماسی با ایشان گرفته می‌شد، با وجود مشغله‌های فراوان پاسخ‌گو بودند و حتی گاهی توضیح می‌دادند که در جلسه حضور دارند اما تماس را پاسخ داده‌اند.

غفاری‌قدیر با بیان اینکه خاطرات فراوانی از همراهی شهید حاجی‌زاده با حوزه سینما وجود دارد، تأکید کرد که نگاه ارزشمند این شهید به هنر و سینما برای برگزارکنندگان جشنواره اهمیت زیادی داشت.

دیدار با رهبر شهید؛ نقطه‌ای مهم در مسیر جشنواره

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد امام شهید، به دیدار چهارم خردادماه خود با ایشان اشاره کرد و گفت: این دیدار برای جشنواره فیلم مقاومت، زمان ویژه‌ای بود و روحیه و انگیزه تازه‌ای برای رقم زدن اتفاقی متفاوت در این رویداد ایجاد کرد.

وی با اشاره به شرایط کشور و تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: کشور درگیر دو جنگ تحمیلی نابرابر از سوی دشمن شد؛ جنگ ۱۲روزه که تنها ۲۰ روز پس از اختتامیه جشنواره هجدهم رخ داد و جنگ ۴۰روزه‌ای که از ماه مبارک رمضان آغاز شد.

غفاری‌قدیر یادآور شد که آخرین سخنرانی ویژه شهید سلامی در جشنواره هجدهم انجام شده بود و پس از آن، این فرمانده به شهادت رسید. وی با اشاره به رنج‌ها و دشواری‌های ناشی از جنگ، بر ضرورت توجه به تجربه مردم و ثبت حماسه‌ای تأکید کرد که مردم در شکل‌گیری آن نقشی اساسی داشتند.

مقاومت؛ فراتر از یک مفهوم و واژه

غفاری‌قدیر با تأکید بر اینکه برای دستیابی به درکی درست از سینمای مقاومت، ابتدا باید خود مفهوم مقاومت را شناخت، گفت: مقاومت صرفاً یک مفهوم یا واژه نیست و لازم است زمان و توجه بیشتری برای فهم ابعاد آن اختصاص داده شود.

وی با اشاره به نقش امام خامنه‌ای شهید در شکل‌گیری مفهوم مقاومت معاصر، از مردم ایران به‌عنوان ملتی یاد کرد که تجربه رنج و دشواری را به آگاهی تاریخی و اراده‌ای جمعی برای حفظ کرامت و عدالت تبدیل می‌کند.

دبیر جشنواره مقاومت در توضیح تعبیر «ملت مبعوث‌شده» اظهار کرد: چنین ملتی صرفاً در برابر یک حادثه واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه آگاهی حاصل از آن حادثه را به آگاهی تاریخی تبدیل می‌کند. مقاومت از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از جایی که رنج و درد به اراده‌ای جمعی برای صیانت از کرامت و عدالت تبدیل می‌شود.

وی افزود: این ملت تنها با تاریخ مواجه نمی‌شود و آن را تحمل نمی‌کند، بلکه در ساختن معنای تاریخ و آینده آن مشارکت دارد. به گفته غفاری‌قدیر، ملت ایران امروز در حال تجربه و مخابره این معنا به جهان است.

او در ادامه به سفر اخیر خود به چین اشاره کرد و گفت: در این سفر، هنگامی که مردم متوجه ایرانی بودن او می‌شدند، برای گفت‌وگو پیش‌قدم می‌شدند و درباره شرایط ایران و آنچه مردم این کشور در حال انجام آن هستند، پرسش می‌کردند.

غفاری‌قدیر با بیان اینکه این تجربه برای کسانی که در ماه‌های اخیر به خارج از کشور سفر کرده‌اند نیز قابل مشاهده است، افزود: پرسش اصلی این است که مردم ایران چه کسانی هستند، چه تجربه‌ای را پشت سر می‌گذارند و چگونه در حال خلق معنایی تازه از ایستادگی و مقاومت‌اند.

مقاومت؛ چشم‌اندازی برای نگاه به جهان

دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در ادامه، مقاومت را نه صرفاً شیوه‌ای برای ایستادگی، بلکه چشم‌اندازی برای نگاه به جهان توصیف کرد و گفت: در این نگاه، انسان‌ها تنها در برابر ظلم و ستم قرار نمی‌گیرند، بلکه صاحب صدا، حافظه و قدرت کنشگری هستند و می‌توانند در ساختن تاریخ نقش داشته باشند.

وی تأکید کرد: مقاومت این امکان را فراهم می‌کند که انسان به جای تماشاگر و مشاهده‌گر تاریخ بودن، به یکی از سازندگان آن تبدیل شود. به گفته او، این معنا در تجربه امروز مردم ایران نمود پیدا کرده و باید در آثار سینمایی نیز بازتاب یابد.

سینمای مقاومت؛ روایت انسان در دل جنگ و ویرانی

غفاری‌قدیر با پرداختن به نسبت میان مقاومت و سینما گفت: اگر قرار است سینمای مقاومت در میدان هنر دستاوردی جدی داشته باشد، باید از درک نظری و شناخت درست این مفهوم آغاز کند. سینمای مقاومت صرفاً تصویری از میدان نبرد نیست و نباید به نمایش جنگ، خون، موشک و ویرانی محدود شود.

وی افزود: سینمای مقاومت باید بتواند تصویری از انسان ارائه دهد که در میانه جنگ و ویرانی، معنا را از دست نمی‌دهد و همچنان توانایی برخاستن، امید داشتن و حفظ ارزش‌های انسانی را در خود دارد.

دبیر جشنواره با اشاره به ضرورت توجه به زیبایی‌شناسی مقاومت اظهار کرد: برای داشتن سینمایی که بتواند روایتگر مقاومت باشد، باید جلوه‌های انسانی و زیبایی‌شناختی این تجربه را شناخت. در دل جنگ و خاموشی نیز نور امید وجود دارد و سینما باید بتواند این جلوه‌ها را به تصویر بکشد.

او برای توضیح این موضوع به نمونه‌هایی از رفتار مردم در جریان جنگ اشاره کرد؛ از جمله نوازنده‌ای که با وجود تهدید به تخریب یک پل، به آنجا می‌رود و مردمی که برای حفاظت از زیرساخت‌ها حلقه انسانی تشکیل می‌دهند. غفاری‌قدیر همچنین از اشک‌های شوق و اندوه مردم در شب‌های جنگ و در شهرهایی همچون تهران و اصفهان یاد کرد و این تصاویر را جلوه‌هایی از همدلی و پیوند انسانی دانست.

وی با اشاره به روحیه همدلی و نوع‌دوستی در میان ایرانیان گفت: این ویژگی‌ها در جریان مقاومت اخیر تجلی پیدا کرد و سینمای مقاومت باید بتواند چنین رویدادهایی را در کنار یکدیگر قرار دهد و از آنها روایتی ماندگار بسازد.

رسالت سینمای مقاومت؛ ساختن حافظه تاریخی

غفاری‌قدیر با تأکید بر اینکه رسالت سینمای مقاومت تنها ثبت تصاویر پراکنده نیست، گفت: هنر این سینما آن است که تصاویر و تجربه‌های جزئی را به حافظه‌ای تاریخی تبدیل کند؛ حافظه‌ای که در ذهن نسل‌های آینده باقی بماند و در برابر افکار عمومی جهان نیز قرار گیرد.

وی افزود: سینمای مقاومت باید مفهوم شکست‌ناپذیری را نه در بی‌دردی و بی‌زخمی، بلکه در توان برخاستن و بازیابی معنا پس از رنج روایت کند. از این منظر، فیلم بستری است که می‌تواند تجربه‌های محلی، میدانی و منطقه‌ای را به پرسش‌هایی جهانی پیوند بزند.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ادامه داد: امروز یکی از پرسش‌های مطرح درباره ایران، چگونگی ایستادگی مردم این کشور و مسئولیت انسان‌ها در برابر ظلم و بی‌عدالتی است. پاسخ سینما تنها انتقال اطلاعات به مخاطب نیست، بلکه در جهان‌بینی و کیفیت نگاه آن به انسان، هستی و جهان نیز آشکار می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو درباره پیوند سه مفهوم «ملت مبعوث‌شده»، «مقاومت» و «سینما» اظهار کرد: شناخت این پیوند می‌تواند به شکل‌گیری روایتی عمیق‌تر از تجربه مردم ایران و انتقال آن به مخاطبان جهانی کمک کند.

«ققنوس برخاسته از جنگ»؛ عنوان پوستر جشنواره

غفاری‌قدیر در بخش دیگری از نشست، به عنوان پوستر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، یعنی «ققنوس برخاسته از جنگ»، اشاره کرد و گفت: این عنوان قرار است مفهوم برخاستن از دل درد و رنج را بازتاب دهد.

وی با اشاره به حوادث جنگ و جان‌باختن افرادی از جمله کودکان میناب و دیگر شهرهای کشور، تأکید کرد که تجربه‌های تلخ و خون‌های به‌ناحق‌ریخته‌شده نیز بخشی از حافظه تاریخی ملت هستند و باید در روایت‌های هنری مورد توجه قرار گیرند.

دبیر جشنواره مقاومت با بیان اینکه تجربه‌های اخیر، تصویری از ایستادگی و مقاومت مردم ایران به جهان ارائه کرده است، افزود: این تجربه باید از طریق سینما ثبت و روایت شود تا بتواند در حافظه نسل‌های آینده باقی بماند و به پرسش‌های جهانی درباره ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی پاسخ دهد.

برگزاری نخستین همایش علمی بین‌المللی سینمای مقاومت

غفاری‌قدیر در پایان سخنان خود از تدارک نخستین همایش بین‌المللی علمی سینمای مقاومت با عنوان «از نظریه تا عمل» خبر داد و گفت: در چارچوب این همایش، بیش از ۴۰ تا ۵۰ نشست در دانشگاه‌های کشور برگزار شده است.

وی اظهار کرد: تلاش برگزارکنندگان بر این است که همایش یادشده در آذرماه و هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار شود. این رویداد در کنار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت قرار دارد که برای برگزاری در آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

غفاری‌قدیر در پایان از همراهی رسانه‌ها با جشنواره قدردانی کرد و گفت که برگزارکنندگان برای انعکاس دقیق مفاهیم و واژگان مرتبط با مقاومت اهمیت قائل‌اند و امیدوارند با همکاری اهالی رسانه، زمینه تبیین و انتقال این تجربه تاریخی از طریق سینما فراهم شود.

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