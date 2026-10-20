به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله (رضوان‌الله‌علیه) با حضور اساتید و پژوهشگران چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار می‌شود.

در این مراسم که با همکاری دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی، مشارکت دبیرخانه کنگره بین‌المللی امناء‌الرسل، موسسه آموزش‌های کوتاه مدت المصطفی و خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برگزار می‌شود، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به سخنرانی خواهد پرداخت.

در این پیش‌نشست همچنین آیت‌الله شیخ حسین المعتوق عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و استاد درس خارج حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ احمد النجدی نماینده حزب الله لبنان در ایران، دکتر محمدمهدی شریعتمدار رایزن اسبق فرهنگی ایران در لبنان و مشاور دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسن زمانی مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور به ارائه مباحثی در خصوص شخصیت و ویژگی‌های شیهد سیدحسن نصرالله می‌پردازند.

این آیین چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم به نشانی بلوار جمهوری اسلامی بین کوچه ۴ و ۶ برگزار می‌شود.

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