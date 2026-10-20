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نخستین جشنواره قرآنی «آیه‌های ایثار» در گیلان برگزار می‌شود

۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹
کد مطلب: 1880557
نخستین جشنواره قرآنی «آیه‌های ایثار» در گیلان برگزار می‌شود

نخستین جشنواره قرآنی «آیه‌های ایثار» ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان گیلان، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام فرصت دارند.

نخستین جشنواره قرآنی «آیه‌های ایثار» با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای قرآنی استان گیلان، با همکاری معاونت فرهنگی و آموزشی و دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار می‌شود.

این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و پاسداشت ارزش‌های والای ایثار و شهادت، در چهار رشته حفظ قرآن کریم از یک جزء تا حفظ کامل، قرائت قرآن کریم در دو بخش ترتیل و تحقیق، اذان ویژه فرزندان ذکور شهدا و جانبازان و مفاهیم قرآن کریم با محوریت «زندگی با آیه‌ها» برگزار خواهد شد.

والدین معظم شهدا، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان، همچنین جانبازان و آزادگان گرانقدر استان گیلان، جامعه هدف این جشنواره را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در رشته‌های متناسب با شرایط خود ثبت‌نام کنند.

متقاضیان برای شرکت در این جشنواره باید نام و نام خانوادگی، کد ملی، نسبت ایثارگری و شهرستان محل سکونت خود را از طریق پیام‌رسان «بله» به شماره ۰۹۱۱۶۰۶۹۱۰۰ ارسال کنند.

مهلت ثبت‌نام در نخستین جشنواره قرآنی «آیه‌های ایثار» تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است و بنا بر اعلام برگزارکنندگان، این مهلت تمدید نخواهد شد.

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پایان پیام/ 344

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