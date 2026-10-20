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دوره مقدماتی «مهارت‌های رسانه‌ای» در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود + پوستر

۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹
کد مطلب: 1880570
دوره مقدماتی «مهارت‌های رسانه‌ای» در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود + پوستر

دوره مقدماتی «مهارت‌های رسانه‌ای» چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ مهرماه در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوره مقدماتی «مهارت‌های رسانه‌ای» چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ مهرماه در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود.

مصاحبه، سوژه‌یابی، یادداشت رسانه‌ای، هوش مصنوعی در رسانه از جمله سرفصل‌های این دوره است و به علاقمندان علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف ۹۰ درصدی گواهی‌نامه الکترونیکی از سوی خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا اعطاء خواهد شد.

ثبت‌نام: مراجعه به سامانه تبلیغ نوین، قسمت دوره‌ها: Novin.jz.ac.ir

کسانی که امکان ورود به سامانه را ندارند، مشخصات خود را به این آیدی در ایتا ارسال کنند: @zsalehi451

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دوره مقدماتی «مهارت‌های رسانه‌ای» در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود + پوستر

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