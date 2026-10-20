پیام مظلومیت مردم ایران باید به افکار عمومی جهان برسد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدمهدی خیرجو، رئیس کمیته ارتباطات و رسانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس پیام این رویداد گفت: بازتاب رسانه‌ای جشنواره و انتقال پیام مقاومت و مظلومیت مردم ایران به افکار عمومی جهان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حتی می‌تواند از اکران‌های جشنواره نیز مهم‌تر باشد.

خیرجو در نشست خبری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ضمن قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برای حضور در این نشست اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی که در این ایام انجام شده، فضای مناسبی برای حضور رسانه‌ها در پردیس سینمایی فراهم شده است. غرفه‌هایی نیز برای خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که متقاضی حضور در این فضا هستند، اختصاص داده‌ایم و از دوستان درخواست می‌کنیم هرچه زودتر از طریق روابط عمومی، درخواست خود را اعلام کنند تا هماهنگی‌های لازم انجام شود.

وی افزود: در این مجموعه، امکانات اینترنت و جایگاه ویژه خبرنگاران نیز آماده شده است تا اصحاب رسانه بتوانند پس از مراسم افتتاحیه در این فضا حضور پیدا کنند.

ضرورت نگاه علمی و نقادانه به سینمای مقاومت

رئیس کمیته ارتباطات و رسانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به اهمیت نشست‌های نقد و بررسی آثار بیان کرد: نشست‌های نقد و نظر و همچنین نگاه علمی و نقادانه به حوزه سینمای مقاومت، همان‌طور که دکتر غفاری نیز اشاره کردند، می‌تواند به تعالی و رشد موضوعات این حوزه کمک کند.

خیرجو ادامه داد: در شرایطی که با تهدیدها و دشمنی‌های شقی‌ترین انسان‌های روی زمین مواجه هستیم، جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند صدای گویای مقاومت و مظلومیت مردم ایران باشد. از همه همکاران رسانه‌ای خود درخواست می‌کنم در این ایام ما را همراهی و یاری کنند تا بتوانیم نوزدهمین دوره جشنواره را به بهترین شکل برگزار کنیم.

بازتاب بین‌المللی جشنواره؛ فرصتی برای انتقال پیام مقاومت

وی با تأکید بر اهمیت انعکاس رسانه‌ای رویدادهای جشنواره گفت: بازتاب رسانه‌ای فعالیت‌های جشنواره از یک جهت، حتی می‌تواند مهم‌تر از اکران‌ها باشد؛ زیرا هدف این است که پیام مقاومت مردم ایران به مردم جهان منتقل شود.

رئیس کمیته ارتباطات و رسانه جشنواره با اشاره به پررنگ‌تر شدن وجه بین‌المللی این دوره خاطرنشان کرد: امسال بُعد بین‌المللی جشنواره پررنگ دیده شده است؛ رسانه‌های مختلفی حضور دارند و مهمانان نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه خواهند کرد. در مجموع، حضور بین‌المللی خوبی را در جشنواره امسال شاهد هستیم.

خیرجو افزود: این شرایط، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند تا با توجه به آثار خوبی که به جشنواره رسیده و زحماتی که برای برگزاری آن کشیده شده است، بتوانیم بازتاب مناسبی از فعالیت‌های نوزدهمین دوره جشنواره داشته باشیم.

جشنواره مقاومت؛ نمادی از وحدت و انسجام ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مردم عزیز ایران درگیر حوادث و اتفاقاتی شدند که نشان داد دشمن چه کینه‌ای نسبت به این مردم دارد. در این میان، آزادی و مهم‌تر از آن، یکپارچگی و انسجام ایران هدف قرار گرفته است.

خیرجو با اشاره به تعبیر «ققنوس برخاسته از جنگ» که در سخنان دبیر علمی جشنواره مطرح شده بود، گفت: جشنواره مقاومت می‌تواند با تکیه بر همین مفهوم، به وحدت و انسجام بیشتر و افزایش روحیه غرور و افتخار در میان مردم ایران و همه مردم آزاده جهان کمک کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های جشنواره مقاومت این است که می‌توان در برابر ظلم ایستاد، سر خم نکرد و در برابر یزیدیان زمان تسلیم نشد.

رئیس کمیته ارتباطات و رسانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به تغییرات و تحولات در جوامع غربی بیان کرد: امروز تغییرات بزرگی در جوامع رخ داده و موضوعاتی که شاید یک دهه پیش در خود غرب مطرح بود، اکنون به‌صورت عیان و آشکار بیان می‌شود. فشارهای غیرانسانی جهان غرب بر مخالفان خود، به‌ویژه کسانی که نمی‌خواهند زیر بار ظلم و استعمار باشند، اهمیت مقاومت در این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد.

خیرجو در پایان ضمن قدردانی مجدد از اصحاب رسانه گفت: امیدواریم همه خبرنگاران و رسانه‌ها تا پایان جشنواره و روز اختتامیه همراه ما باشند. در صورت وجود هرگونه نکته، نظر، نقد یا پیشنهادی، در خدمت دوستان هستیم و راه‌های ارتباطی ما برای دریافت دیدگاه‌های اصحاب رسانه فعال است.

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