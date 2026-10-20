به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی شجاعی‌فرد، دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، از ثبت و تأیید بیش از ۱۹۰۰ اثر بین‌المللی و بیش از ۱۲۰۰ اثر داخلی در دبیرخانه این رویداد خبر داد و گفت: حضور آثار از بیش از ۱۰۹ کشور جهان و تولید پنج فیلم با اتکا به سرمایه شخصی و دغدغه مردمی در ایام جنگ تحمیلی سوم، از نکات قابل‌توجه این دوره از جشنواره است.

شجاعی‌فرد در نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تشریح زمان‌بندی برگزاری جشنواره، آمار آثار رسیده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد اظهار کرد: مراسم افتتاحیه جشنواره هفتم آبان‌ماه در شهر اصفهان و در سالن تماشای بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای برگزار می‌شود و خانه جشنواره نیز از هشتم تا سیزدهم آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. مراسم اختتامیه نیز چهاردهم آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود و پردیس سینمایی ملت به‌عنوان خانه جشنواره در تهران در نظر گرفته شده است.

تأیید بیش از ۱۹۰۰ اثر بین‌المللی و ۱۲۰۰ اثر داخلی

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به آمار آثار رسیده به دبیرخانه گفت: فرایند جذب آثار داخلی و بین‌المللی از دو مسیر جداگانه انجام شده است و آماری که در این نشست اعلام می‌کنم، مربوط به آثاری است که به تأیید دبیرخانه جشنواره رسیده‌اند، نه صرفاً آثاری که ثبت‌نام یا دریافت شده‌اند.

وی افزود: در بخش بین‌الملل، بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ اثر در سه قالب فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و مستند به تأیید دبیرخانه رسیده است. در بخش داخلی نیز بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ اثر در قالب‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

شجاعی‌فرد با تأکید بر اهمیت تفکیک آثار دریافت‌شده از آثار تأییدشده بیان کرد: پیش‌تر آمارهای مختلفی درباره تعداد آثار جذب‌شده، از حدود پنج‌هزار تا هفت‌هزار اثر، اعلام شده بود؛ اما آنچه برای ما اهمیت دارد، آثاری است که با محوریت‌های جشنواره همخوانی دارند و به تأیید دبیرخانه رسیده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار، علاوه بر آثار بخش‌های مختلف، موضوعاتی همچون نقد سینمایی، پژوهش سینمایی، هوش مصنوعی و اقلام تبلیغی را نیز شامل نمی‌شود. جشنواره مقاومت طی حدود دو سال گذشته توجه ویژه‌ای به بخش اقلام تبلیغی داشته است که عکس‌های پشت‌صحنه، تیزرها و پوسترهای فیلم‌های سینمایی را دربرمی‌گیرد.

ارسال آثار از بیش از ۱۰۹ کشور جهان

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به گستره جغرافیایی مشارکت در بخش بین‌الملل عنوان کرد: بیش از ۱۰۹ کشور در این دوره از جشنواره اثر ارسال کرده‌اند و آثار رسیده از تمام قاره‌های جهان، نشان‌دهنده گستردگی حضور بین‌المللی در این رویداد است.

وی با اشاره به ۱۰ کشور دارای بیشترین تعداد آثار ارسالی گفت: هند در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، اسپانیا، برزیل، ترکیه، آمریکا، ایتالیا، اندونزی، آرژانتین، فرانسه و انگلستان در فهرست ۱۰ کشور نخست از نظر تعداد آثار ارسالی به جشنواره مقاومت قرار گرفته‌اند.

شجاعی‌فرد با اشاره به اینکه آمار دقیق‌تر کشورها نیز از سوی دبیرخانه ارائه خواهد شد، اظهار کرد: گستردگی مشارکت کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صدای جشنواره مقاومت در عرصه بین‌المللی بازتاب داشته و آثار متعددی با هدف حضور در این رویداد و حتی اکران در ایران به دبیرخانه ارسال شده است.

تولید پنج فیلم در ایام جنگ تحمیلی سوم

وی با اشاره به آثار بخش سینمای داخلی گفت: در بخش فیلم‌های سینمایی داخلی، ۱۸ فیلم برای حضور در جشنواره مقاومت ثبت شده‌اند که اکنون در فرایند داوری قرار دارند. بیش از چهار اثر از این مجموعه در ایام جنگ تحمیلی سوم تولید شده‌اند و نخستین اکران و نمایش خود را در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت تجربه خواهند کرد.

دبیر اجرایی جشنواره با تأکید بر اهمیت تولید این آثار در شرایط جنگی افزود: در فاصله‌ای حدود چهار تا پنج ماه و در شرایط جنگ و التهاب، پنج فیلم با اتکا به سرمایه شخصی و دغدغه‌های مردمی تولید شده‌اند. این موضوع از جنبه‌های مهم آثار رسیده به جشنواره است؛ چراکه بخشی از تولیدات سینمایی با حمایت نهادها و سازمان‌ها شکل می‌گیرند، اما در این موارد، شاهد جلوه‌ای از غیرت و

دغدغه‌مندی مردم در عرصه تولید فیلم هستیم.

شجاعی‌فرد ادامه داد: در میان آثار رسیده، فیلم‌هایی نیز وجود دارند که سازندگان آن‌ها از سال گذشته و در دوره پیشین جشنواره مقاومت ثبت‌نام کرده و درخواست اکران داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که جشنواره برای برخی فیلم‌سازان و تولیدکنندگان به بستری مهم برای عرضه آثار و نمایش آن‌ها در ایران تبدیل شده است.

برگزاری ۱۸ مسترکلاس در خانه جشنواره

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در تشریح برنامه‌های آموزشی این رویداد گفت: در طول ایام جشنواره، ۱۸ مسترکلاس با حضور استادان نام‌آشنای سینمای ایران طراحی شده است. این کلاس‌ها در طول شش روز برگزاری جشنواره برنامه‌ریزی شده‌اند و پیش‌بینی شده است از ساعت ۱۶ تا ۱۹، پیش از آغاز اکران‌های سینمایی، برگزار شوند.

وی افزود: تقویم اجرایی و زمان‌بندی دقیق این مسترکلاس‌ها به‌صورت مشخص در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت تا امکان حضور و استفاده از این برنامه‌های آموزشی فراهم شود.

نقد و بررسی آثار و برگزاری نشست‌های تخصصی

شجاعی‌فرد با اشاره به دیگر برنامه‌های جشنواره اظهار کرد: نقد و بررسی آثار سینمایی در حوزه‌های مختلف، از جمله مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن و فیلم سینمایی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این شش روز است. در این بخش از منتقدان سینما دعوت شده است تا در نشست‌های نقد و بررسی آثار حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در ایام جشنواره، نشست‌های مختلفی با عوامل فیلم‌های سینمایی، مستندسازان و تولیدکنندگان آثار مرتبط با هوش مصنوعی برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی برای بررسی و گفت‌وگو درباره آثار حوزه فیلم کوتاه در نظر گرفته شده است که جزئیات دقیق‌تر آن‌ها در اختیار علاقه‌مندان و اصحاب رسانه قرار می‌گیرد.

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پایان با اشاره به تنوع برنامه‌های این دوره تأکید کرد: مجموعه برنامه‌های جشنواره با هدف فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای نمایش آثار، تبادل تجربه، آموزش و گفت‌وگوی تخصصی میان فعالان حوزه‌های مختلف سینما طراحی شده است.



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